Финансы
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладовРоссийская газета 06:10
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей. Предполагается, что такие крупные выплаты необходимы тем клиентам лопнувших банков, которые сделали внушительные вклады в банках, например, после продажи квартиры.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
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