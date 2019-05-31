ЦБ готовит предложения по стимулированию девалютизации вкладов физлицТАСС вчера в 11:11

Банк России готовит ряд предложений, направленных на стимулирование к девалютизации вкладов физических лиц.

Политика Киевский вуз счел образование на украинском невозможным Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

Армия и оружие Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».

Политика Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400 Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Политика ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3% Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его официальном сайте.

Кино Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».

Общество В Кузбассе чиновник выпил воду с червями Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

Армия и оружие США рассекретили «самолет Судного дня» США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.

Политика ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».

Политика FT: Huawei выслала американских сотрудников Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.

Политика Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.

Политика Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России "Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Политика Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.

Игры Microsoft покажет 14 игр от внутренних студий на E3 2019 На главной выставке года в области игровой индустрии E3 2019 компания Microsoft намерена представить 14 новых игр от внутренних студий, что станет новым рекордом корпорации.

Происшествия Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.

Происшествия Появилось видео извержения вулкана Этна в Италии В Сети появилось видео извержения вулкана Этна на острове Сицилия в Италии.

Общество В России сократят новогодние каникулы Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".