Финансы
ЦБ готовит предложения по стимулированию девалютизации вкладов физлицТАСС вчера в 11:11
Банк России готовит ряд предложений, направленных на стимулирование к девалютизации вкладов физических лиц.
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Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
Обновлено в 10:46
Культура
Золотые часы Брюса Ли продали на аукционе
Обновлено в 10:37
Политика
Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400
Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%
Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его официальном сайте.
Обновлено в 07:25
Кино
Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»
В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено вчера в 06:38
Общество
В Кузбассе чиновник выпил воду с червями
Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Культура
Джоан Роулинг презентует еще четыре книги про Гарри Поттера
Обновлено в 03:51
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
Обновлено в 08:58
Политика
ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков
Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».
Обновлено в 08:11
Политика
FT: Huawei выслала американских сотрудников
Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.
Обновлено в 06:02
Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Политика
Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата
Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:08
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Обновлено в 08:19
Игры
Microsoft покажет 14 игр от внутренних студий на E3 2019
На главной выставке года в области игровой индустрии E3 2019 компания Microsoft намерена представить 14 новых игр от внутренних студий, что станет новым рекордом корпорации.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана Этна в Италии
В Сети появилось видео извержения вулкана Этна на острове Сицилия в Италии.
Обновлено в 12:29
Общество
Донские выпускники сдали ЕГЭ по истории и химии
Обновлено в 09:18
Общество
В России сократят новогодние каникулы
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Футбол
Клопп рассказал о готовности Фирмино сыграть в финале ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, сможет ли принять участие в финальном матче Лиги чемпионов форвард команды Роберто Фирмино.
Обновлено в 12:15