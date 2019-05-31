Финансы
ЦБ РФ с 1 июля сделает валютные вклады менее выгодными для банковПРАЙМ 11:26
"Банк России принял решение о повышении с 1 июля 2019 года на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций — до 8%", — сказано в сообщении.
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