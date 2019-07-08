Недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля 2019 года составила 0,2%. Неделей ранее инфляция составляла 0,1%, а до этого три недели подряд сохранялась на нулевом уровне. С начала 2019 года инфляция набрала 2,7%, а в годовом выражении она составила около 4,9%.

Инфляция в июне замедлилась до 4,7%

Происшествия Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Политика Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1» Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.

Экономика Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.

Экономика Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Политика Путин назначил Евкурова замминистра обороны Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.

Политика Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Политика Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана, заявил официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди.

Авто Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей Эксперты составили ТОП самых популярных представителей этого класса, стоимость которых составляет от 800 до 1 миллиона рублей.

Происшествия В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Политика Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.

Экономика Петербургскому метро запретили крупную закупку из-за нехватки чертежей Комиссия Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 8 июля, признала обоснованной жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» и предписало подземке аннулировать закупки на общую сумму более 547 млн рублей.

Футбол УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Происшествия Гандболистка сборной России утонула в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Политика ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Политика Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Происшествия Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково «Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Авто На аукционе продаётся культовый Ford GT из середины «нулевых» На текущий момент выставленный на продажу Ford GT оценён в 200 тыс. долларов, но ожидается что стоимость спорткара должна варьироваться от 280 до 340 тыс. долларов, так как этот автомобиль относится к культовым в США.

Происшествия В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.

Экономика Утилизацию мусора захотели освободить от НДС Минфину, Минприроды и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручили рассмотреть возможность освободить все услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов от НДС.

Экономика Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ «Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.

Общество На Мосфильме появился один из крупнейших съемочных павильонов в Европе На Мосфильме появился новый съемочный павильон площадью 1 647 квадратных метров – один из крупнейших в Европе, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

Наука В Дании нашли могилу славянской женщины-воина Что не отменяет того факта, что на территории Дании, Швеции и Норвегии и ранее находили захоронения женщин с оружием IX–X вв.

Гаджеты Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены Xiaomi объявила о запуске в России новейшего устройства бренда Redmi — Redmi 7A.