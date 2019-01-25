Происшествия
ЦБ: фальшивых денег стало меньше на 15%News.ru 05:37
Количество фальшивых денежных знаков снизилось в 2018 году на 15%. Об этом говорится в сообщении Банка России. По данным регулятора наиболее часто подделывают купюры крупных номиналов.
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Происшествия
В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы
Обновлено в 03:31
Происшествия
В башнях комплекса «Москва-Сити» произошло задымление
Обновлено в 05:16
Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Участвоваший в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутат Верховной рады Украины Борислав Береза толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой
Кузбасские подростки пожаловались на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой.
Обновлено в 03:59
Авто
Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro
Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Происшествия
В Москве ФСБ ликвидировала лабораторию по производству наркотиков
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Москве лабораторию по производству синтетических наркотиков, а также наркотиков растительного происхождения в крупных партиях.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган отреагировал на полученное сообщение о том, что его жена Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 03:55
Происшествия
СК возбудил дело после попытки сжечь школьника в Москве
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).
Обновлено в 04:19
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
После презентации концепта GV80 в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке Genesis на время замолчал про планы на этот сегмент, однако в последнее время тема вновь поднялась с уже куда более конкретными фактами.
Обновлено в 04:11
Экономика
В России резко подорожала курица
Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Трое россиян убили ветерана ради 20 тысяч рублей
Трое жителей Ставропольского края убили ветерана Великой Отечественной войны ради похоронных денег.
Обновлено в 05:00
Единоборства
Агент Емельяненко опроверг сообщения об отмене боя с Бейдером
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко Джерри Миллен опроверг сообщения о плохом самочувствии спортсмена и возможной отмене боя с американцем Райаном Бейдером.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Один человек погиб при взрыве в китайском городе Чанчунь
В результате взрыва в городе Чанчунь на северо-востоке Китая погиб, по предварительным данным, один человек, сообщает 25 января местные СМИ.
Обновлено в 05:21
Теннис
Джокович вышел в финал Australian Open и сыграет с Надалем
Обновлено в 05:26
Происшествия
СК возбудил дело о взрыве в доме в Балашихе
Обновлено в 05:13
Общество
Опрос: более половины россиян считают трудным поиск работы после вуза
Уточнятся, что каждый пятый респондент не считает, что сразу после получение диплома возможно найти работу.
Обновлено в 05:23
Технологии
Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам
Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
Обновлено в 01:33
Общество
Сбербанк сообщил о планах провести метро в офис напротив «Москва-Сити»
Сбербанк обсуждает с РЖД и правительством Москвы возможность строительства станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити», в который планируют перенести штаб-квартиру организации.
Обновлено в 01:29
Авто
В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900
Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
В Нальчике совершено вооруженное нападение на полицейских
По предварительной информации, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками ДПС.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика
В 2018 году средняя зарплата жителей Татарстана выросла на 8,6%
Реальная зарплата жителей республики с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги увеличилась на 6,1%. Согласно данным, полученным от организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2019 года составила 99 млн рублей.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Xiaomi объявила цену на бюджетный смартфон Redmi Go
Главной отличительной особенностью нового Redmi Go будет низкая цена. Известно, что заплатить за смартфон нужно будет около 70 долларов.
Обновлено в 04:05
Спорт
В МВД насчитали тысячи нелегально оставшихся гостей ЧМ-2018
В настоящее время на территории России незаконно находятся более пяти тысяч человек, которые приехали на чемпионат мира по футболу в 2018 году по паспорту болельщика.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Комиссия назвала поджог причиной пожара на заводе «Электроцинк»
Обновлено в 05:25
Политика
ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию
Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 02:00
Происшествия
После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу
Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
Обновлено в 02:25
Авто
Названы самые популярные подержанные иномарки в России
Обновлено вчера в 09:09
Кино
Автор «50 оттенков серого» выпустит новый эротический роман
Обновлено в 01:50
Наука
Ученые выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Посол Италии передал 12,4 млн руб. детскому онкологическому центру
В пятницу посол Италии в РФ Паскуале Терраччано посетил Национальный центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и передал его президенту Александру Румянцеву чек на сумму около 12,4 млн руб. Эти средства были собраны в ходе благотворительной ярмарки "Рождественский базар", которую провело 4 декабря посольство Италии в РФ.
Обновлено в 03:48