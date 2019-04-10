Финансы

ЦБ дважды снизит ключевую ставку в 2019 годуСаминвестор 10 апреля в 02:06

В 2019 году Центробанк РФ дважды снизит ключевую ставку, каждый раз по 0,25 процентного пункта, прогнозируют аналитики крупнейшего американского банка Goldman Sachs. Реализация прогноза приведёт к снижению ставки до 7,25% к концу текущего года.
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Life.ru11 апреля в 01:05

ЦБ дважды снизит ключевую ставку в 2019 году

Саминвестор10 апреля в 02:06
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