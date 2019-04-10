Финансы
ЦБ дважды снизит ключевую ставку в 2019 годуСаминвестор 10 апреля в 02:06
В 2019 году Центробанк РФ дважды снизит ключевую ставку, каждый раз по 0,25 процентного пункта, прогнозируют аналитики крупнейшего американского банка Goldman Sachs. Реализация прогноза приведёт к снижению ставки до 7,25% к концу текущего года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:37, Ашберн
Футбол
Виктор Гончаренко: «Удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о поражении от «Оренбурга» (2:3) в матче 23-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в Туле
Обновлено в 08:53
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Взрыв прогремел у посольства России в Киеве
Обновлено в 05:59
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Российский лидер Владимир Путин заявил, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое.
Обновлено вчера в 08:18
Армия и оружие
На Донбассе убит украинский морпех-контрактник
Обновлено в 04:52
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий катался на машине и стрелял из пистолета на Цветном бульваре в столице.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба
Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга машин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 02:13
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Юлию Проскурякову впечатлила сила воли Аллы Пугачевой
Обновлено в 07:14
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 15:03
Гаджеты
Опубликованы все характеристики и официальные изображения бюджетного смартфона Honor 8S
Honor 8S базируется на такой же бюджетной, как и он сам, однокристальной платформе MediaTek Helio A22 с восьмиядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой до 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:45
Общество
Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным
Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Музыка
Тверской певец Александр Евдокимов участвует в проекте «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
На телеканале «Россия 1» запущен уникальный по зрелищности проект – «Ну-ка, все вместе».
Обновлено вчера в 08:12
Общество
Стали известны доходы супругов Когогиных за 2018 год
Обновлено в 06:03
Политика
Лавров заявил, что США не смогут втянуть Россию в гонку вооружений
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета по внешней оборонной политике заявил, что у США не получится втянуть Россию в гонку вооружений.
Обновлено в 08:52
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04