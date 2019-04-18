Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладамВедомости 04:50
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева. В августе прошлого года ЦБ повысил нормативы резервов по валютным вкладам на один процентный пункт.
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