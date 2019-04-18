Финансы

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладамВедомости 04:50

«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева. В августе прошлого года ЦБ повысил нормативы резервов по валютным вкладам на один процентный пункт.
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ЦБ РФ может ужесточить требования к валютным вкладам

Финмаркет05:08

Валютные вклады возобновили рост

Вести.Финанс04:02

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

Ведомости04:50

ЦБ: Тренд на девалютизацию депозитов в РФ приостановился

ПРАЙМ03:31

В ЦБ не исключают ужесточения регулирования валютных вкладов

News.ru03:08

ЦБ намерен ужесточить требования к валютным вкладам

Банки.ру03:05

ЦБ заявил об остановке тренда на девалютизацию вкладов

Коммерсантъ05:06
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Несколько поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом, о чем сообщается в Твиттере Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
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В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
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"После испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС", - отметил Фаттахов во время конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".
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Госдума повысила пенсии ветеранам войны

Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
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Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

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Речь идет о ситуации в Искитиме, где маленький ребенок с ВИЧ-статусом стал жертвой пересудов.
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В Перми оштрафовали виновника массового отравления в школе № 107

ИП Собянина оштрафована на 8 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
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Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
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Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования.
Обновлено вчера в 09:23
Армия и оружие

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«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
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Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Британская киноактриса Майя-Лесия Нэйлор скончалась на 17-м году жизни. Причина смерти артистки не сообщается.
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Зеленский анонсировал уголовные дела против окружения Порошенко

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Вышинский рассказал, почему в украинском СИЗО смеются над Порошенко

«Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать», — отметил Кирилл Вышинский.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие

На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.
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У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
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Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT требование КНДР к США заменить американского госсекретаря Майка Помпео на переговорах о денуклеаризации Северной Кореи.
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Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
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Банкет на 150 человек: Орлова, Малахов и Басков шумно погуляли на дне рождения Валерии

В среду, 17 апреля, Валерия устроила скромный банкет на 150 человек в одном из московских ресторанов.
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