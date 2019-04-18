ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладамВедомости 04:50

Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок значительно отличается, можно рассмотреть возможность более жесткого ограничения по валютным вкладам. ЦБ допускает повышение нормативов обязательного резервирования для таких вкладов.

ЦБ не исключает повышения нормативов обязательного резервирования для вкладов в иностранной валюте. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на конференции «Казначейство 2019», передает агентство «Прайм». Эта мера позволит простимулировать девалютизацию банковского сектора, отметила Юдаева.

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Политика Россия оставила Украину без нефти 2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.

Авто Toyota представила «каблучок» ProAce City Toyota ProAce City представлен фургоном и пассажирской версией, которая имеет в названии приставку Verso.

Авто УАЗ представил новую версию «буханки» Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».

Политика Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.

Общество Водка в России оказалась нелегальной на треть Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.

Политика Министр энергетики США планирует покинуть пост Глава Минэнерго США Рик Перри планирует покинуть администрацию президента, однако это может и не случиться, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Происшествия В Петербурге директора Большого театра кукол подозревают во взятке В Северной столице в отношении директора Большого театра кукол заведено уголовное дело по статье "Получение взятки".

Политика Захарова оценила ситуацию с требованием к России уплатить взносы в СЕ Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к России сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет СЕ.

Политика Накануне второго тура Зеленский обратился к украинцам Накануне первого тура многие эксперты предупреждали, что в случае низкой явки действующему главе государства Петру Порошенко будет проще сфальсифицировать результаты голосования и пройти во второй тур, именно по этой причине ЦИК Украины закрыл избирательные участки в России, где проживает 3-4 млн украинских граждан, и в народных республиках Донбасса.

Политика Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию Приватбанка.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Политика Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.

Авто Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру» Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.

Политика Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.

Культура На аукционе в Нью-Йорке выставят редкую скульптуру Модильяни На аукционе в Нью-Йорке будет выставлена скульптура Амедео Модильяни. Торги пройдут в аукционном доме Christie’s 13 мая.

Энергетика Чистая прибыль Schlumberger в I квартале упала на 20% Чистая прибыль крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа американской Schlumberger в I квартале 2019 г. составила $421 млн, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.

Футбол Португалия не смогла догнать Россию в рейтинге УЕФА Россия сохранит за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона 2018/19.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Политика Замгенпрокурора России подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук решил покинуть свой пост, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".

Наука Сбербанк создал цифровую телеведущую новостей Елену Сбербанк создал цифрового двойника телеведущей новостей кредитной организации — Елену.

Политика В Польше рассказали о предложении премьера Венгрии «разделить Украину» Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве «разделить Украину». Об этом сообщил польский депутат Славомир Нитрас.

Футбол Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.

Политика Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.

Политика Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.

Космос Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе Исследователи знали, что гелий-гидрид ион следует искать в окрестностях умирающих звезд, подобных Солнцу, которые называют планетарными туманностями, поэтому объектом этих наблюдений стала планетарная туманность NGC 7027, находящаяся на расстоянии примерно 3000 световых лет от нас.