Финансы

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладамВедомости 04:50

ЦБ не исключает повышения нормативов обязательного резервирования для вкладов в иностранной валюте. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на конференции «Казначейство 2019», передает агентство «Прайм». Эта мера позволит простимулировать девалютизацию банковского сектора, отметила Юдаева.
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Ксения Юдаева
Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок значительно отличается, можно рассмотреть возможность более жесткого ограничения по валютным вкладам. ЦБ допускает повышение нормативов обязательного резервирования для таких вкладов.
— Ксения Юдаева, российский экономистИнфорос 06:09

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Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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