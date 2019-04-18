ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладамВедомости 04:50

Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок значительно отличается, можно рассмотреть возможность более жесткого ограничения по валютным вкладам. ЦБ допускает повышение нормативов обязательного резервирования для таких вкладов.

ЦБ не исключает повышения нормативов обязательного резервирования для вкладов в иностранной валюте. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на конференции «Казначейство 2019», передает агентство «Прайм». Эта мера позволит простимулировать девалютизацию банковского сектора, отметила Юдаева.

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам

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