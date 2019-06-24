Энергетика
ЦБ допустил падение цен на нефть до $20 за баррельРеальное время 12:33
Банк России допустил снижение цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до $20 за баррель. Вывод содержится в рисковом сценарии развития экономики, следует из доклада о денежно-кредитной политике Банка России.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:41, Вашингтон
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Политика
Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке
Обновлено в 14:06
Политика
Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на форум
Народные депутаты от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов» отказались ехать в Москву для участия в форуме «Развитие парламентаризма».
Обновлено в 13:20
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Спорт
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года состоятся в итальянских города Милан и Кортина-д'Ампеццо, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:22
Политика
Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме
Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено в 14:15
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС изменит слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Здоровье
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
«Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12
Концерн «Калашников» создал гражданский вариант новейшего автомата АК-12.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Транспорт
Шесть станций метро построят в Москве до конца года
Обновлено в 05:26
Политика
Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы
Во время интервью ведущей с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко на сессии ПАСЕ, российскую журналистку толкнули и оскорбили представители украинской делегации Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
Обновлено в 14:50
Политика
Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана
США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:09
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», - приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено в 17:28
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Гаджеты
В сеть утекли характеристики смартфона Honor 9X
Довольно надежный искатель утечек RODENT950 поделился подробностями о смартфоне Honor 9X, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 11:41