Энергетика

ЦБ допустил падение цен на нефть до $20 за баррельРеальное время 12:33

Банк России допустил снижение цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до $20 за баррель. Вывод содержится в рисковом сценарии развития экономики, следует из доклада о денежно-кредитной политике Банка России.
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ЦБ РФ прогнозирует резкое падение цен на нефть в 2020 году

Красная весна14:09

Ценам на нефть предрекли обвал

Lenta.ru13:06

Центробанк допустил падение стоимости нефти до 20 долларов

Парламентская газета12:29

ЦБ допустил падение цен на нефть до $20 за баррель

Реальное время12:33

ЦБ РФ не исключает падения цен на нефть до $20 за баррель

ПРАЙМ11:42

ЦБ ухудшил параметры рискового сценария развития экономики РФ

News.ru11:00

ЦБ: в случае нового кризиса в экономике скачок инфляции будет не столь сильным, как в 2014—2015 годах

Банки.ру11:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:41, Вашингтон
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Политика

Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке

Обновлено в 14:06
Политика

Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на форум

Народные депутаты от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов» отказались ехать в Москву для участия в форуме «Развитие парламентаризма».
Обновлено в 13:20
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Спорт

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года состоятся в итальянских города Милан и Кортина-д'Ампеццо, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:22
Политика

Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие

Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата о Крыме

Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.
Обновлено в 14:15
Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

МТС изменит слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ

Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Здоровье

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

«Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12

Концерн «Калашников» создал гражданский вариант новейшего автомата АК-12.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Транспорт

Шесть станций метро построят в Москве до конца года

Обновлено в 05:26
Политика

Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы

Во время интервью ведущей с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко на сессии ПАСЕ, российскую журналистку толкнули и оскорбили представители украинской делегации Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
Обновлено в 14:50
Авто

В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota

Обновлено в 12:42
Политика

Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана

США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В Казахстане эвакуируют город из-за взрывов в воинской части

Обновлено в 05:10
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», - приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено в 17:28
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Гаджеты

В сеть утекли характеристики смартфона Honor 9X

Довольно надежный искатель утечек RODENT950 поделился подробностями о смартфоне Honor 9X, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
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