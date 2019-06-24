Энергетика

ЦБ допустил падение цен на нефть до $20 за баррельРеальное время 12:33

Банк России допустил снижение цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до $20 за баррель. Вывод содержится в рисковом сценарии развития экономики, следует из доклада о денежно-кредитной политике Банка России.
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