Энергетика
ЦБ допустил падение цен на нефть до $20 за баррельРеальное время 12:33
Банк России допустил снижение цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до $20 за баррель. Вывод содержится в рисковом сценарии развития экономики, следует из доклада о денежно-кредитной политике Банка России.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:52, Вашингтон
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика
Глава Ингушетии подает в отставку
Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Слепаков ответил на критику после шутки про врачей
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине
В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые наркозависимые регионы России
Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили независимый антинаркотический рейтинг, в котором сравнили между собой регионы РФ, сообщают Известия.
Обновлено в 01:17
Общество
В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей
В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Минобороны подняло по тревоге соединения и воинские части 41-й армии
Министерство обороны сообщило, что соединения и воинские части 41-й армии, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и в Туве, подняты по тревоге.
Обновлено в 12:19
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Общество
Голикова назвала самые популярные ЕГЭ по выбору
Обществознание, физика, биология, история, химия и информатика стали самыми популярными предметами по выбору в ходе Единого государсвтенного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции «Об итогах основного периода периода ЕГЭ-2019».
Обновлено в 08:00
Футбол
Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года
Обновлено в 14:03
Политика
Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:21
Футбол
Глушаков описал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Футбол
Зе Луиш может перейти в китайский клуб
28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
Обновлено в 12:52
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга
По версии следствия, с 2016 по 2019 годы экс-директор департамента Минпромторга России получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл изменила дизайн помолвочного кольца
Рассматривая фотографии с недавней церемонии в честь дня рождения королевы Елизаветы II, поклонники королевской семьи заметили, что помолвочное кольцо на пальце герцогини Меган стало переливаться и сверкать еще сильнее.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Политика
Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность
Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Политика
Грузинские депутаты собрались в Москву
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Уругвае из тюрьмы сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено в 14:38
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
Обновлено в 14:33