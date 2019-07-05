Финансы
ЦБ: доля безналичных платежей в РФ через 4 года может достигнуть 80%Аргументы и Факты вчера в 06:58
Центробанк РФ рассчитывает, что доля безналичных платежей в стране через четыре года увеличится на 20%. Как заявила на Международном финансовом конгрессе первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, сейчас доля таких платежей составляет 60%.
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