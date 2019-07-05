Финансы
ЦБ: доля безналичных платежей в РФ через 4 года может достигнуть 80%Аргументы и Факты вчера в 06:58
Центробанк РФ рассчитывает, что доля безналичных платежей в стране через четыре года увеличится на 20%. Как заявила на Международном финансовом конгрессе первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, сейчас доля таких платежей составляет 60%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:03, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских высших учебных заведениях.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения
Президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:21
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Политика
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Найдены родители избитой в Ингушетии девочки
Обновлено в 03:00
Происшествия
Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Память погибших на АС-12 моряков почтили во Владивостоке
Обновлено в 00:27
Происшествия
Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии
Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Общество
Появилось видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в море
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выложил ролик, на кадрах которого запечатлены перевозка и выпуск первой партии косаток и белух в Охотское море, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 03:48
Политика
Зеленский назначил нового главу Львовской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся
За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области
В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 05:52
Футбол
Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»
Сутормин окажется в Петербурге по одному из двух вариантов: либо аренда с правом выкупа, либо полноценное приобретение прав сразу – на тех же условиях, на которых хавбек перешел в "Рубин".
Обновлено вчера в 11:58
Игры
В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure
Обновлено в 02:50
Политика
Ходорковский объяснил, зачем Путин встречался с папой Римским
Путин подарил папе икону святых апостолов Петра и Павла, а также диск с новым, еще не вышедшим в широкий прокат фильмом Андрея Кончаловского о Микеланджело – «Грех».
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкомат
Центробанк обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»
Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
Обновлено в 04:40
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49