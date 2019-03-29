Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимумуВедомости 08:49

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам. В связи с этим регулятор решил повысить с 1 апреля на 30 п. п. надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам с полной стоимостью от 10 до 30%.
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