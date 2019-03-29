Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимумуВедомости вчера в 08:49
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам. В связи с этим регулятор решил повысить с 1 апреля на 30 п. п. надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам с полной стоимостью от 10 до 30%.
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с чего всё началось
Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.РИА Новостивчера в 05:17
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Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику 2014-го года
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