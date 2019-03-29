Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимумуВедомости 08:49

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам. В связи с этим регулятор решил повысить с 1 апреля на 30 п. п. надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам с полной стоимостью от 10 до 30%.
Читать в источнике
с чего всё началось

ЦБ обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян

Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
РИА Новости05:17

Подробнее о событии

Россияне надувают кредитный пузырь

Взгляд.ру12:35

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Коммерсантъ07:02

В Банке России заявили, что долговая нагрузка населения приблизилась к историческому пику

ТАСС05:01

Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику

Российская газета05:18

ЦБ обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян

РИА Новости05:17

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

РБК06:04

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Газета.Ru05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Общество

Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
Обновлено в 14:03
Кино

Умерла известный режиссер Аньес Варда

Обновлено в 07:24
Космос

В России создают космическую стиральную машину

Обновлено в 13:56
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни

Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:07
Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Политика

Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной

Обновлено в 12:15
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Ольга Орлова впервые рассказала о последних днях Жанны Фриске

За два дня до смерти Фриске перестала приходить в сознание, в момент ее ухода из жизни дома с ней, кроме Орловой, были только отец, мать и сестра Наталья.
Обновлено в 11:31
Хоккей

Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»

Обновлено в 15:35
Футбол

Моуринью претендует на пост главного тренера «Баварии»

Руководство мюнхенской "Баварии" планирует уволить Нико Ковача с поста главного тренера команды по завершении текущего сезона.
Обновлено в 03:12
Политика

Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком

Президент Украины Петр Порошенко объединил в себе все худшие качества "убогих и богомерзских лидеров", заявил в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено в 13:28
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286.
Обновлено в 11:27
Единоборства

Виталий Кличко отреагировал на возможное возвращение брата в бокс

Обновлено в 15:22
Происшествия

Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Обновлено в 08:55
Гаджеты

Sony закрывает мобильное подразделение

Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои

Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Происшествия

ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино

В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.
Обновлено в 14:20
Космос

Ученые: На Марсе существуют подземные источники воды

Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95

Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Авто

Преемника Volkswagen Amarok построят на основе Ford Ranger

Немецкий концерн Volkswagen и американский автопроизводитель Ford согласно новому контракту совместными усилиями создадут приемника модели Amarok.
Обновлено в 02:24
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика

Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Музыка

Билли Айлиш играет роль плохой девочки в клипе «Bad Guy»

Обновлено в 14:14
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам

Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие

Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие

Украина намерена закупить новейшее вооружение, в том числе в США, заявил в пятницу украинский президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Обновлено в 13:31
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное