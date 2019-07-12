Экономика
ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублейТАСС 06:34
Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора. ЦБ внес соответствующие изменения в план мероприятий по предупреждению банкротства банка.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Политика
Виновата Грузия: россияне о конфликте между Москвой и Тбилиси
Половина россиян считает, что в Грузии сейчас находиться опасно, а в конфликте виноваты грузинские власти, говорится в материалах исследования ФОМ.
Обновлено в 05:21
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Авто
О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено в 04:29
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о риске ухода Visa и MasterCard из России
Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:15
Происшествия
Устроившие крушение «Сапсана» террористы получили до 21 года колонии
Московский окружной военный суд приговорил семерых террористов к срокам от 15 до 21 года колонии за крушение «Сапсана» летом 2017 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень
Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Минздрав заявил об увеличении числа сельских медучреждений с 2012 года
"За два последних года создано около 1 тысячи новых ФАПов и сельских амбулаторий, общее число сельских объектов здравоохранения увеличилось с 2012 года на 7,9% - до 50 тысяч, закуплено свыше 300 мобильных медицинских комплексов и уже 3,7 тысячи мобильных бригад медицинских специалистов работают в регионах", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:17
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Футбол
Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на летнее трансферное окно
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Sky Sports.
Обновлено в 03:37
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» представил новую гостевую форму
Обновлено в 04:42
Политика
Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду
Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
«Гётеборг» объявил о переходе защитника Старфельта в «Рубин»
Официальный сайт «Гётеборг» объявил о переходе защитника Карла Старфельта в «Рубин». Контракт 24-летнего шведа рассчитан на четыре года.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Молодой вратарь умер после отбитого пенальти в Аргентине
Обновлено вчера в 18:59
Транспорт
Путепровод в Реутове сдадут в сентябре
После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает "360".
Обновлено в 07:14
Авто
Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 05:27
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу
Японский космический зонд «Хаябуса-2» выполнил посадку на поверхность астероида Рюгу, передает РИА Новости со ссылкой на Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Обновлено 10 июля в 21:59
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Технологии
МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов
МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Культура
Соколиный голос: Джереми Реннер записал клип на собственную песню
Соколиный Глаз из киновселенной Marvel, он же Джереми Реннер, выпустил клип на свою песню Main Attraction.
Обновлено в 06:00
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19