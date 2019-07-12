Банк России докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд руб. и станет владельцем свыше 99,9% акций кредитной организации. Соответствующие изменения утверждены в план участия ЦБ по предупреждению банкротства банка, сообщил регулятор.

Экономика В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Происшествия Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Футбол Семак рассказал о состоянии Кузяева и Шатова Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о готовности своей команды.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.

Политика Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк» Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".

Общество Исковую давность по ряду жилищных споров предложили отменить В России предложили отменить сроки исковой давности по спорам, связанным с нежилыми помещениями в многоквартирных домах.

Общество Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Политика Путин принял отставку губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Шоу-бизнес Юлия Меньшова 20 лет планировала поездку с детьми в США Как рассказала Меньшова в инстаграме, поездку она планировала 20 лет и смогла осуществить, когда дети выросли.

Происшествия Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.

Экономика Крупнейший акционер компании Thomas Cook готов ее спасти В обмен на контрольный пакет акций Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook сообщила, что ведет переговоры со своим крупнейшим акционером Fosun Tourism Group и банками-кредиторами о новом крупном пакете инвестиций в рамках рекапитализации.

Политика Медведев одобрил снижение НДС на ягоды до 10% Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал решение снизить НДС с 20% до 10% на ягоды, фрукты и орехи.

Политика Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций, прокомментировали в МИД РФ новые антироссийские санкционные инициативы США.

Политика В Кремле оценили идею отказаться от уничтожения санкционных продуктов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею об отказе от уничтожения «санкционки» и соответствующее предложение вице-премьера Алексея Гордеева об обсуждении данного вопроса.

Происшествия Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.

Политика Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".