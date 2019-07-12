Экономика
ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублейRambler News Service 06:29
Банк России докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд руб. и станет владельцем свыше 99,9% акций кредитной организации. Соответствующие изменения утверждены в план участия ЦБ по предупреждению банкротства банка, сообщил регулятор.
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Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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Медведев осмотрел объекты строящегося ЖК «Российский» в Ставрополе
Премьер-министр Дмитрий Медведев проинспектировал строительство жилого комплекса "Российский" в Ставрополе.
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«Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна
Обновлено в 09:20
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
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Михаил Игнатов: «Надеюсь, новички скоро адаптируются и нам помогут»
Наш капитан, вице-капитан и вся команда поддерживает ребят. Надеюсь, скоро они адаптируются и помогут нам.
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Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
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Семак рассказал о состоянии Кузяева и Шатова
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который состоится 14 июля, рассказал о готовности своей команды.
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Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено в 09:38
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Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова
Обновлено в 09:15
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
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Юлианна Караулова примерила образ жгучей брюнетки
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Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
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Общество
Исковую давность по ряду жилищных споров предложили отменить
В России предложили отменить сроки исковой давности по спорам, связанным с нежилыми помещениями в многоквартирных домах.
Обновлено в 09:34
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Политика
Путин принял отставку губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова 20 лет планировала поездку с детьми в США
Как рассказала Меньшова в инстаграме, поездку она планировала 20 лет и смогла осуществить, когда дети выросли.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Экономика
Крупнейший акционер компании Thomas Cook готов ее спасти
В обмен на контрольный пакет акций Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook сообщила, что ведет переговоры со своим крупнейшим акционером Fosun Tourism Group и банками-кредиторами о новом крупном пакете инвестиций в рамках рекапитализации.
Обновлено в 08:38
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Медведев одобрил снижение НДС на ягоды до 10%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал решение снизить НДС с 20% до 10% на ягоды, фрукты и орехи.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Россия призвала США забыть о санкционных иллюзиях
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций, прокомментировали в МИД РФ новые антироссийские санкционные инициативы США.
Обновлено в 08:38
Авто
Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году
Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
Обновлено в 09:18
Политика
В Кремле оценили идею отказаться от уничтожения санкционных продуктов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею об отказе от уничтожения «санкционки» и соответствующее предложение вице-премьера Алексея Гордеева об обсуждении данного вопроса.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Происшествия
ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс
Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07