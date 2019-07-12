Экономика

ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублейRambler News Service 06:29

Банк России докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд руб. и станет владельцем свыше 99,9% акций кредитной организации. Соответствующие изменения утверждены в план участия ЦБ по предупреждению банкротства банка, сообщил регулятор.
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ТАСС06:34

ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублей

Rambler News Service06:29
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