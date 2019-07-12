Экономика

ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублейRambler News Service 06:29

Банк России докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд руб. и станет владельцем свыше 99,9% акций кредитной организации. Соответствующие изменения утверждены в план участия ЦБ по предупреждению банкротства банка, сообщил регулятор.
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ЦБ вольет в санированный МИнБанк почти 130 млрд руб

РБК09:13

ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей

ТАСС06:34

Банк России докапитализирует МИнБанк и Вокбанк

News.ru08:02

ЦБ вольет в капитал Московского индустриального банка 129 млрд рублей

Ведомости07:59

ЦБ докапитализирует МИнБанк и Вокбанк и станет их владельцем

Банки.ру06:42

ЦБ выделит почти 129 млрд рублей на докапитализацию Московского индустриального банка

Интерфакс08:17

ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублей

Rambler News Service06:29
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Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Наука

В Бразилии нашли лилию возрастом 115 млн лет

Международная группа исследователей обнаружила на территории Бразилии полностью сохранившуюся лилию Cratolirion bognerianum, возраст которой достигает 115 миллионов лет, передает журнал Nature Plants.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Леди Гага съехалась с Брэдли Купером

Известная певица Леди Гага переехала к американскому актеру Брэдли Куперу в его особняк в Нью-Йорке, сообщает Starhit со ссылкой на друга артиста.
Обновлено в 19:17
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Серена Уильямс вступилась за Меган Маркл после эксцесса на Уимблдоне

Едва начав выходить в свет после родов, Меган Маркл приехала в Уимблдон, чтобы посмотреть на игру Серены Уильямс на престижном теннисном турнире.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Политика

Между Россией и Украиной состоялся телемост «Надо поговорить»

Обновлено в 13:32
Общество

Почему правила дорожного движения нужно пересмотреть

Руководство российской Госавтоинспекции объявило о создании рабочей группы для внесения актуальных изменений в правила дорожного движения.
Обновлено в 09:00
Здоровье

В Волгограде открылся единственный в РФ центр амбулаторной онкопомощи

Современное медучреждение было создано на базе областной больницы № 1. Под центр амбулаторной онкопомощи отдали целый этаж площадью 464 кв. метра.
Обновлено в 11:31
Экономика

Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

Любовь к мороженому у россиян остается неизменной, несмотря на возможные снижения доходов и экономию на других продуктах.
Обновлено в 20:21
Политика

Дмитрий Ярош призвал к захвату итальянцев, въезжающих на Украину

Выступления Яроша с идеей захвата начались после ареста в Италии добровольца украинской армии Виталия Маркива, которому было предъявлено обвинение в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году на территории Донбасса.
Обновлено в 19:54
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Политика

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

В Турцию начались поставки С-400

"Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила на авиабазу Мюртед в Анкарку", - сообщила турецкая сторона.
Обновлено в 05:27
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Турции дым от лесных пожаров распространился на курорты

Отмечается, что дым распространился на курорты Фетхие и Даламан из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла.
Обновлено в 13:29
Авто

Кроссовер Jetta VS5 оценили существенно дешевле Volkswagen Tharu

Компания Volkswagen объявила цены и комплектации бюджетного паркетника Jetta VS5.
Обновлено в 06:00
Технологии

YouTube сформирует образовательные плейлисты

YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Десять человек погибли в результате теракта в Сомали

Обновлено в 18:32
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Экономика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Происшествия

В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

Обновлено в 19:01
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

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Авто

Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»

Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Футбол

«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо

Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Обновлено в 17:40
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