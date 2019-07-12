Экономика
ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублейRambler News Service 06:29
Банк России докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд руб. и станет владельцем свыше 99,9% акций кредитной организации. Соответствующие изменения утверждены в план участия ЦБ по предупреждению банкротства банка, сообщил регулятор.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:38, Вашингтон
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Наука
В Бразилии нашли лилию возрастом 115 млн лет
Международная группа исследователей обнаружила на территории Бразилии полностью сохранившуюся лилию Cratolirion bognerianum, возраст которой достигает 115 миллионов лет, передает журнал Nature Plants.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Леди Гага съехалась с Брэдли Купером
Известная певица Леди Гага переехала к американскому актеру Брэдли Куперу в его особняк в Нью-Йорке, сообщает Starhit со ссылкой на друга артиста.
Обновлено в 19:17
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Серена Уильямс вступилась за Меган Маркл после эксцесса на Уимблдоне
Едва начав выходить в свет после родов, Меган Маркл приехала в Уимблдон, чтобы посмотреть на игру Серены Уильямс на престижном теннисном турнире.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Общество
Почему правила дорожного движения нужно пересмотреть
Руководство российской Госавтоинспекции объявило о создании рабочей группы для внесения актуальных изменений в правила дорожного движения.
Обновлено в 09:00
Здоровье
В Волгограде открылся единственный в РФ центр амбулаторной онкопомощи
Современное медучреждение было создано на базе областной больницы № 1. Под центр амбулаторной онкопомощи отдали целый этаж площадью 464 кв. метра.
Обновлено в 11:31
Экономика
Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов
Любовь к мороженому у россиян остается неизменной, несмотря на возможные снижения доходов и экономию на других продуктах.
Обновлено в 20:21
Политика
Дмитрий Ярош призвал к захвату итальянцев, въезжающих на Украину
Выступления Яроша с идеей захвата начались после ареста в Италии добровольца украинской армии Виталия Маркива, которому было предъявлено обвинение в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году на территории Донбасса.
Обновлено в 19:54
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Политика
Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду
Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
В Турцию начались поставки С-400
"Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила на авиабазу Мюртед в Анкарку", - сообщила турецкая сторона.
Обновлено в 05:27
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Турции дым от лесных пожаров распространился на курорты
Отмечается, что дым распространился на курорты Фетхие и Даламан из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла.
Обновлено в 13:29
Авто
Кроссовер Jetta VS5 оценили существенно дешевле Volkswagen Tharu
Компания Volkswagen объявила цены и комплектации бюджетного паркетника Jetta VS5.
Обновлено в 06:00
Технологии
YouTube сформирует образовательные плейлисты
YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Десять человек погибли в результате теракта в Сомали
Обновлено в 18:32
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Экономика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Авто
Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»
Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Футбол
«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо
Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Обновлено в 17:40