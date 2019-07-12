Экономика
ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд рублейRambler News Service вчера в 06:29
Банк России докапитализирует Вокбанк на 2,73 млрд руб. и станет владельцем свыше 99,9% акций кредитной организации. Соответствующие изменения утверждены в план участия ЦБ по предупреждению банкротства банка, сообщил регулятор.
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ЦБ выделит почти 129 млрд рублей на докапитализацию Московского индустриального банка
Интерфаксвчера в 08:17
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:49, Вашингтон
Происшествия
В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой
Обновлено в 05:53
Экономика
Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян
Изменения коснутся почти 4 млн россиян. Пока в документе говорится об установлении прожиточного минимума за второй квартал этого года.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Петербурге нашли тело телеоператора, сообщил источник
Тело оператора, который работал с городскими телеканалами, обнаружено в Василеостровском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор
Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые провели телефонный разговор.
Обновлено 11 июля в 12:02
Политика
Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку
Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
Политика
Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Политика
Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал
Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Обновлено вчера в 13:53
Политика
На акции «За справедливость и права граждан» в Москве задержаны несколько человек
Акция КПРФ сегодня анонсирована в ряде российских городов. В столице, по некоторым подсчетам, на нее пришли уже несколько тысяч человек.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Обстрел здания украинского телеканала попал на видео
Обновлено в 06:42
Наука
Физики впервые в истории запечатлели квантовую запутанность
Чтобы запечатлеть запутанность, физики создали систему, которая сбрасывает потоки запутанных фотонов из квантового источника света на то, что они называют «нетрадиционными объектами».
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Турция проводит военную операцию на севере Ирака
Обновлено в 05:02
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика
Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
Диетолог рассказал, к чему приводит привычка пить кефир на ночь
Диетологи отмечают, что привычка пить на ночь кефир не всегда благотворно влияет на человеческий организм.
Обновлено в 02:02
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки
Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
Обновлено в 04:55
Политика
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина поделилась фото с Кипра
Фото выложены на страничке Бабкиной в Instagram.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33