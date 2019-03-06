Экономика

ЦБ дал рекомендации по сбору биометрииПраво.ру 05:52

В 2018 году вступил в силу закон, который обязывает банки хранить биометрические данные клиентов (изображение лица и запись голоса). Как сообщили в ЦБ, процедура сбора данных является бесплатной и осуществляется только с согласия клиента.
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с чего всё началось
Банк России направил банкам письмо
 с рекомендациями, где по пунктам разъяснил, каким образом следует обеспечивать регистрацию клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и собирать биометрические данные в единую биометрическую систему (ЕБС).
РБКвчера в 12:40

Подробнее о событии

Вероника Горячева о том, почему ЦБ недоволен сбором биометрии, но расширяет ее применение

Коммерсантъ17:16

Знакомые все лица

Российская газета10:51

Коллекторам станет проще: зачем вводить биометрию в банках

REGNUM07:18

ЦБ рекомендовал банкам оптимизировать регистрацию биометрии клиентов в единой системе

ТАССвчера в 15:06

ЦБ написал банкам рекомендации по сбору биометрии

РБКвчера в 12:40

ЦБ выпустил рекомендации для банков по сбору биометрии и регистрации граждан в ЕСИА

Банки.рувчера в 11:40

Зачем банки навязывают нам биометрию?

ProUfu.ruвчера в 06:50
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:55, Ашберн
Политика

В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.
Обновлено в 16:54
Политика

Пусть почитает учебники. Медведев поставил на место дипломата из США

Американскому дипломату, призывающему Москву «покинуть Крым», необходимо по учебникам познакомиться с понятием «государственный суверенитет», сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции в Люксембурге.
Обновлено в 19:41
Экономика

МТС заплатит $850 млн за коррупцию в Узбекистане

Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в виде штрафов и возврата доходов от незаконных сделок.
Обновлено в 18:00
Общество

Таможня Владивостока заявила, что не прекратила оформление авто иногородним

Ранее ряд местных СМИ распространил информацию о том, что 5 марта Владивостокская таможня прекратила оформлять иномарки, которые ввозят жители других регионов.
Обновлено в 19:51
Общество

В России назвали пять регионов — лидеров по продажам алкоголя

Самыми пьющими регионами нашей страны по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия.
Обновлено в 17:38
Политика

Волгоградский депутат извинился за заявление о пенсиях и тунеядцах

Обновлено в 16:31
Футбол

Президент «ПСЖ» остался недоволен судейством в матче с «Манчестер Юнайтед»

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи негативно отозвался о работе судейской бригады в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:46
Авто

Американский автопортал назвал Aurus конкурентом Bentley и Rolls-Royce

Автомобили Aurus, представленные на Женевском международном автосалоне, являются конкурентом "легендарных брендов" Bentley и Rolls-Royce.
Обновлено в 19:45
Общество

Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта

Обновлено в 18:13
Общество

В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Подмосковье один человек погиб после ДТП с грузовиком

На Дмитровском шоссе в Подмосковье в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.
Обновлено в 19:04
Происшествия

В университете Глазго нашли бомбу

Уточняется, что полиция связывает данное происшествие с аналогичными инцидентами в Лондоне, где взрывные устройства были найдены рядом с двумя аэропортами и на вокзале.
Обновлено в 16:14
Политика

Володин остановил выступление Орешкина в Думе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил его перенести, так как, по мнению спикера, глава ведомства не смог рассказать депутатам о прогнозе развития российской экономики.
Обновлено в 03:48
Общество

Названы самые желанные женщинами подарки на 8 Марта

Большинство россиянок хотели бы получить в подарок на 8 Марта путевку на отдых.
Обновлено в 19:34
Политика

Эрдоган допустил покупку у России С-500

Президент Турции Таийп Эрдоган объявил об закрытии сделки по приобретению у России ЗРК С-400 и заявил, что возможна новая сделка по ЗРК С-500, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:39
Футбол

«Порту» победил «Рому» и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Португальский «Порту» сумел переиграть «Рому» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА и завоевать путёвку в следующий раунд соревнований.
Обновлено в 17:40
ЖКХ

Медведев поручил снизить плату за услуги ЖКХ

Дмитрий Медведев поручил ведомствам продумать систему, по которой для россиян, ведущим раздельный сбор мусора, снизят квартплату.
Обновлено в 04:04
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года.
Обновлено в 13:23
Происшествия

«Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже

Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.
Обновлено в 13:26
Экономика

«Русал» ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019 и 2020 годах

"Русал" ожидает восстановления спроса на алюминий в 2019-2020 годах после завершения торговых войн и кризисов предложения 2018 года.
Обновлено в 19:49
Происшествия

Задержан обвиненный в сексуальном насилии Ар Келли

Американский музыкант и продюсер Роберта Сильвестра Келли, более известный как Ар Келли, задержан после судебного слушания в Чикаго, сообщает Reuters со ссылкой на представителя шерифа округа Кук.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено в 13:48
Интернет

Facebook анонсировал шифрование личных сообщений на всех платформах

Facebook начал работу по созданию систем сквозного шифрования для личных сообщений пользователей всех платформ компании.
Обновлено в 19:04
Политика

Помощник Трампа пообещал банкам санкции за сотрудничество с Мадуро

Банки, сотрудничающие с правительством и президентом Венесуэлы, подпадут под американские санкции, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своем очередном заявлении.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Сирийские войска ударили по позициям боевиков в Хаме

Обновлено в 19:36
Хоккей

СКА одержал волевую победу над «Спартаком»

СКА обыграл московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:20
Здоровье

Эксперты рассказали о смертельно опасных паразитах в бассейнах отелей

Наличие бассейна - важный критерий при бронировании отеля, но даже чистая с виду вода может оказаться смертельно опасной, предупреждает The Sun.
Обновлено в 16:03
Авто

Минпромторг расширил список машин, облагаемых налогом на роскошь

Обновлено в 10:30
Космос

Россия собирается побить рекорд по быстроте доставки грузов на МКС

Обновлено в 19:42
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