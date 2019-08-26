«По прогнозу Банка России, реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в III квартале до 0,5 – 1,0%, при этом темп прироста ВВП составит 0,8 – 1,3%», - говорится в материалах ЦБ.

Армия и оружие Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).

Хоккей Ренберг: кокаин — это не стероиды, Кузнецова наказали слишком сурово От кокаина ты точно не станешь лучше играть. Вот почему четыре года отстранения, на мой взгляд, слишком суровое наказание.

Политика В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Единоборства Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.

Политика Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Политика Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю Одним из главных условий, которые должны рассматриваться при обсуждении вопроса возможного перехода России на четырехдневную рабочую неделю, является сохранение размеров зарплат работников.

Политика Путин объяснил врио главы Башкирии суть продовольственного эмбарго Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.

Здоровье Вспышка африканской чумы вновь обнаружена в Волгоградской области 26 августа было опубликовано постановление губернатора Волгоградской области об установлении карантина и ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней в Руднянском районе.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Технологии ПЭБ «Академик Ломоносов» вышел в Баренцево море Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», который под проводкой ледокола «Росморпорта» «Диксон» и двух морских буксиров следует к постоянному месту работы на Чукотку, вышел в Баренцево море.

Музыка Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос» Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.

Экономика Жителей Хакасии пригрозили оставить без электроэнергии Энергетики могут со 2 сентября ограничить подачу электроэнергии предприятиям ЖКХ Хакасии из-за накопившейся у них задолженности.

Политика Глава офиса Зеленского оправдался за роскошную вечеринку в Сен-Тропе Глава администрации президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на вечеринке на французском курорте Сен-Тропе в День независимости Незалежной.

Футбол Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.

Политика Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.

Фигурное катание Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе По мнению фигуристки, первоначальный вариант не будет понятен аудитории Елизавета Туктамышева поменяла музыку в новой короткой программе.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Кино Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.

Технологии Москвичи смогут бесплатно сдать компьютеры на диагностику Если у вас компьютер с операционной системой Windows, то можно оформить заявку на диагностику на сайте проекта.

Политика Трамп заявил, что Китай выразил готовность к переговорам Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью китайская сторона связалась с торговыми представителями из США и выразила желание возобновить переговоры.