Экономика
Rambler News ServiceЦБ дал прогноз роста экономики в III квартале
«По прогнозу Банка России, реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в III квартале до 0,5 – 1,0%, при этом темп прироста ВВП составит 0,8 – 1,3%», - говорится в материалах ЦБ.
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