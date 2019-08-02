Инфляция в России в июле в годовом выражении может достигнуть значений в 4,6-4,7%. По данным Центробанка, с 1 по 29 июля прирост потребительских цен составил 0,23%.

ЦБ дал прогноз на инфляцию в июле

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