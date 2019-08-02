Финансы
ЦБ дал прогноз на инфляцию в июлеNews.ru 10:06
Инфляция в России в июле в годовом выражении может достигнуть значений в 4,6-4,7%. По данным Центробанка, с 1 по 29 июля прирост потребительских цен составил 0,23%.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Наука
Добывать энергию из ультразвука научился имплантат с трибоэлектрическим генератором
Инженеры из Республики Корея создали имплантат, работающий на электрической энергии, которая вырабатывается путем преобразования ультразвука из внешних источников.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Депутат Старшинов предложил увеличить с трех до 72 часов срок задержания протестующих
Депутат Государственной Думы от "Единой России" Михаил Старшинов предложил прописать в законе возможность продлить срок задержания участников несанкционированных акций с трех до 72 часов.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале
В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.
Обновлено в 11:30
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Теннесси собака спасла хозяйку от змеи
В американском штате Теннесси собака набросилась на змею, чтобы защитить хозяйку.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Политика
Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии
Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии
Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
Обновлено в 12:21
Авто
Новый Volkswagen Tiguan появится в 2022 году
Премьера Volkswagen Tiguan третьего поколения ожидается в 2022 году.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Политика
Суд в Киеве обязал ГБР завести дело на спикера Верховной рады
Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать расследование в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Словакия попрощалась с советскими МиГ-29
Воздушные силы Словакии решили променять советские МиГ-29 на F-16 США. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на The Defense Post.
Обновлено в 10:52
Общество
Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера
Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49
Общество
Воробьев остался доволен изменениями в Рошале
Обновлено в 08:15
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР
Ранее Трамп уже заявлял, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
Обновлено в 11:26
Общество
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе
Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 03:35
Здоровье
Московская больница им. Ерамишанцева совершила прорыв
Обновлено в 08:43
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Космос
Хаббл отслеживает внешние пределы галактики
Спиральные рукава галактики и яркая сердцевина скрыта, вместо нее видна тонкая полоска ее внешнего предела.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Ракетный корабль «Смерч» оснастили новой артиллерийской установкой
Малое военное судно оснастили новой артиллерийской установкой «АК-176МА».
Обновлено в 12:03
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Происшествия
На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32