Финансы

ЦБ дал прогноз на инфляцию в июлеNews.ru 10:06

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Инфляция в России в июле в годовом выражении может достигнуть значений в 4,6-4,7%. По данным Центробанка, с 1 по 29 июля прирост потребительских цен составил 0,23%.
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