Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза

Финансы Финансы Эксперты оценили рост экономики РФ при нефти по 100 долларов Рост на 1,2 процента ожидается также при нефти по 80 долларов и долларе по 60 рублей.

Финансы Финансы СП: средства ФНБ вкладывали в убыточные иностранные активы Инвестиции средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы с декабря 2017 по май 2018 года оказались убыточными.

Финансы Финансы Сбербанк подключил в системе переводов другие банки Сбербанк подключил к своей системе денежных переводов между физическими лицами Тинькофф Банк и Совкомбанк, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Финансы Финансы Страны ЕАЭС могут ввести единую электронную валюту Единую валюту для трансграничных расчетов могут внедрить страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Финансы Финансы За 10 месяцев в местные бюджеты Казахстана поступило более $10 млрд По итогам десяти месяцев 2018 года объем поступлений в местные бюджеты Казахстана составил 3,88 трлн тенге ($10,5 млрд), что на 0,4% больше, чем годом ранее, сообщает 11 декабря аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

Финансы Финансы Средняя ставка по вкладам физлиц продолжает расти В результате средняя максимальная ставка рублевых вкладов (рассчитывается ЦБ по 10 крупнейшим банкам) выросла с 6,6% в начале сентября до 7,3% во второй декаде ноября.

Финансы Финансы Уставный капитал банка «Российский Капитал» уменьшат до 10 млрд рублей «Уменьшить уставный капитал банка до размера 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций банка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10402312В от 20 августа 2018 года)», — говорится в документе.

Финансы Финансы Минфин Украины занял евро и доллары на внутреннем рынке В конце октября Украина впервые в этом году вышла на внешние рынки, разместив два выпуска евробондов на общую сумму $2 миллиарда.

Финансы Финансы Евро резко пошел вниз на падении доходности облигаций Евро снижается, так как доходность немецких облигаций падает.

Финансы Финансы Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах до пика почти 2 лет Объем чистых длинных позиций, включающих ставки спекулянтов в новозеландском долларе, мексиканском песо, бразильском реале и российском рубле, составил $32,09 миллиарда по сравнению с $30,11 миллиарда неделей ранее.

Финансы Финансы Муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился на 11,7% Согласно информации, по состоянию на 1 декабря 2018 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 9,47 млрд руб.

Финансы Финансы Новая инвестпрограмма «Норникеля» ставит под вопрос размер дивидендов Исходя из цифр, озвученных главой компании, "Норникель" ежегодно будет инвестировать около $2,4 млрд.

Финансы Финансы Коды субсидий на иные цели дополнят кодами федеральных проектов В частности, в случае предоставления целевых субсидий в рамках реализации федеральных проектов в код цели дополнительно нужно будет включить код федерального проекта, соответствующий 4-5 разрядам кода целевой статьи расходов.

Финансы Финансы Международные резервы Казахстана выросли за месяц на 3,7% Объем валовых международных резервов вырос за месяц на 3,84%, до $30,158 млрд. Чистые международные резервы составили $29,672.