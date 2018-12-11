Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза

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