Финансы
ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза
ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 разаТАСС08:12
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ТАСС08:12
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Финансы
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанной по официальным курсам, выросла на 10,38 копейки, составив 70,6051 рубля.
Обновлено в 16:43
Финансы
Страны ЕАЭС могут ввести единую электронную валюту
Единую валюту для трансграничных расчетов могут внедрить страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 22:42
Финансы
Сбербанк расширил возможности для перевода с карты на карту
К системе денежных переводов Сбербанка с карты на карту подключился еще один банк. К сервису Р2Р добавлен Совкомбанк.
Обновлено в 18:51
Финансы
ЦБ: Банки РФ продолжают повышать ставки по вкладам
Банки РФ продолжат повышать ставки по вкладам. Средняя минимальная ставка уже доведена до 7,3%. Сведения предоставил Банк России.
Обновлено в 20:19
Финансы
Уставный капитал банка «Российский Капитал» уменьшат до 10 млрд рублей
«Уменьшить уставный капитал банка до размера 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций банка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10402312В от 20 августа 2018 года)», — говорится в документе.
Обновлено в 10:22
Финансы
Муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился на 11,7%
Согласно информации, по состоянию на 1 декабря 2018 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 9,47 млрд руб.
Обновлено в 09:27
Финансы
Новая инвестпрограмма «Норникеля» ставит под вопрос размер дивидендов
Исходя из цифр, озвученных главой компании, "Норникель" ежегодно будет инвестировать около $2,4 млрд.
Обновлено в 02:32
Финансы
Коды субсидий на иные цели дополнят кодами федеральных проектов
В частности, в случае предоставления целевых субсидий в рамках реализации федеральных проектов в код цели дополнительно нужно будет включить код федерального проекта, соответствующий 4-5 разрядам кода целевой статьи расходов.
Обновлено в 03:33
Финансы
Международные резервы Казахстана выросли за месяц на 3,7%
Объем валовых международных резервов вырос за месяц на 3,84%, до $30,158 млрд. Чистые международные резервы составили $29,672.
Обновлено в 02:06
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено в 08:24
Финансы
Экономист назвал курс доллара на 2019 год
Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский назвал наиболее вероятный курс доллара по отношению к рублю в следующем году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Российскую газету».
Обновлено в 10:38
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн
Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.
Обновлено в 06:13
Финансы
Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:43
Финансы
Уральцы в 2018 году оформили ипотечные займы на 400 миллиардов рублей
Общий объем ипотечных кредитов в ноябре 2018 года превысил сумму в 1,1 трлн рублей, увеличившись на четверть с начала года.
Обновлено в 02:38
Финансы
Соловьев: ВТБ Капитал вновь вышел в лидеры на рынках долгового капитала
ВТБ Капитал по итогам 2018 года вновь стал лидером на локальном и международном рынке долгового капитала благодаря успешным новым размещениям и управлению обязательствами на международных рынках, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ) Андрей Соловьев.
Обновлено в 12:46