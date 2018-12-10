Финансы
ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза
ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 разаТАСС08:12
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ТАСС08:12
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Финансы
Bank of America прогнозирует восстановление цены на нефть до $70 за баррель
Аналитики Bank of America Merrill Lynch считают, что в следующем году цены на нефть могут восстановиться до $70 за баррель.
Обновлено в 13:10
Финансы
Рубль сократил темпы роста к доллару и евро вечером во вторник
Курс доллара США составил 66,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 11:54
Финансы
Средняя ставка по вкладам физлиц продолжает расти
В результате средняя максимальная ставка рублевых вкладов (рассчитывается ЦБ по 10 крупнейшим банкам) выросла с 6,6% в начале сентября до 7,3% во второй декаде ноября.
Обновлено в 09:42
Финансы
Перенос голосования по Brexit привел к дальнейшему падению фунта
Перенос голосования премьер-министром Мэй, плохо воспринятый британским обществом, привел к дальнейшему падению фунта, однако никак не прояснил ситуацию на рынке.
Обновлено в 09:38
Финансы
Уставный капитал банка «Российский Капитал» уменьшат до 10 млрд рублей
«Уменьшить уставный капитал банка до размера 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций банка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10402312В от 20 августа 2018 года)», — говорится в документе.
Обновлено в 10:22
Финансы
Вся власть – Набиуллиной: ЦБ получает новые полномочия
Верхняя палата российского парламента одобрила закон о предоставлении Центробанку РФ новых полномочий.
Обновлено в 04:38
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено в 08:24
Финансы
Международные резервы Казахстана выросли за месяц на 3,7%
Объем валовых международных резервов вырос за месяц на 3,84%, до $30,158 млрд. Чистые международные резервы составили $29,672.
Обновлено в 02:06
Финансы
Новая инвестпрограмма «Норникеля» ставит под вопрос размер дивидендов
Исходя из цифр, озвученных главой компании, "Норникель" ежегодно будет инвестировать около $2,4 млрд.
Обновлено в 02:32
Финансы
Муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился на 11,7%
Согласно информации, по состоянию на 1 декабря 2018 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 9,47 млрд руб.
Обновлено в 09:27
Финансы
Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:43
Финансы
Автоградбанк внес изменения в тарифы по обслуживанию карт «Мир»
Автоградбанк увеличил стоимость обслуживания карт «Мир».
Обновлено в 02:09
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
Банки Казахстана одобрили ипотечные займы на сумму $428 млн
По состоянию на 10 декабря 2018 года банками Казахстана одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге ($428 млн) и рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге ($372 млн), сообщили в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено вчера в 05:39
Финансы
Соловьев: ВТБ Капитал вновь вышел в лидеры на рынках долгового капитала
ВТБ Капитал по итогам 2018 года вновь стал лидером на локальном и международном рынке долгового капитала благодаря успешным новым размещениям и управлению обязательствами на международных рынках, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ) Андрей Соловьев.
Обновлено в 12:46