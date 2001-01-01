Экономика
ЦБ: банки вернули клиентам украденные мошенниками 230 млн рублейБанки.ру вчера в 04:14
Российским банкам за III квартал 2018 года удалось вернуть физическим лицам 230 млн рублей, которые были похищены мошенниками. Об этом рассказал зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин в ходе выступления на XI Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.
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В 3-м квартале банки вернули клиентам похищенные мошенниками 239 млн рублей - ЦБ
Финмаркетвчера в 04:57
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В Новосибирске задержан замглавы медцентра по делу о хищении 1,3 млрд рублей
По словам источника, речь идет о хищении более 1,3 млрд рублей в 2015 - 2018 годах.
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Во Владивостоке задержали водителя, сбившего семью на тротуаре
Сегодня во Владивостоке в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В Таиланде суд разрешил экстрадировать россиянина в США
Уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию в США по запросу американской стороны гражданина России Дмитрия Украинского.
Обновлено в 01:22
Политика
В Берлине назвали признание Гуайдо нарушением международного права
Признание Германией венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента является сомнительным и противоречит международному праву, пишет телеканал Das Erste со ссылкой на доклад бундестага.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Военный эксперт оценил шансы России в случае конфликта с НАТО
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в статье для "Военно-промышленного курьера" оценил шансы ВВС России в борьбе с США и НАТО.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
«Мечел» может расстаться с главным проектом
Чтобы после 2020 г. расплатиться с долгами, горно-металлургическая компания «Мечел» Игоря Зюзина может расстаться с крупнейшим инвестпроектом – Эльгой – уже в этом году, рассказали «Ведомостям» пять собеседников, близких к разным сторонам возможной сделки.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие
Путин назначил нового начальника штабом ЮВО
Президент России Владимир Путин назначил нового первого заместителя командующего войсками ЮВО. Им стал генерал-лейтенант Сергей Кузовлев.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Политика
Народный изгнанник: за ложь в декларации придется сдать мандат
Депутаты Госдумы могут досрочно лишиться своих мандатов, если укажут в декларации о доходах заведомо недостоверную или неполную информацию.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
«ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress
Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте» в рамках создания совместного предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba.
Обновлено в 01:07
Политика
Подрядчик «Газпрома» самостоятельно достроит «Турецкий поток» в Сербии
Подрядчик для Сербии "Газпром" привлек собственного подрядчика — "Газстройпром" — для строительства газопровода по территории Сербии, рассказали РБК два источника, близкие к "Газстройпрому".
Обновлено в 00:34
Экономика
ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви
Проверка ЦБ в банке «Восточный», акционеры которого — Baring Vostok Capital Partners и экс-владелец «Юниаструм банка» — находятся в корпоративном конфликте, еще в августе 2018 года выявила проблемы с корпоративными кредитами.
Обновлено вчера в 18:03
Авто
«АвтоВАЗ» ведет переговоры о поставках автомобилей в Иран
Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ведет переговоры по поставкам автомобилей в Иран.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в 38 регионах России
"По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 38 субъектах Российской Федерации, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту Российской Федерации - в 11 городах", - отметили в ведомстве.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
На Украине призвали отказаться от участия в Евровидении из-за России
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко призвал соотечественников отказаться от участия в главном международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
В России завершились испытания двигателя «Союза-2» с новым топливом
Представители Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», сообщили о завершении испытаний первого серийного двигателя РД-108А, работающего на новом ракетном топливе, для второй ступени «Союза-2».
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Челябинске инспектор ГИБДД перевел через дорогу хромую собаку
Инспектор ГИБДД остановил движение на улице Новороссийской, чтобы дорогу могла перейти хромая собака.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
Ливерпуль — Бавария 0:0
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года
Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено вчера в 10:19
Экономика
Силуанов поручил кардинально упростить процесс госзакупок
Министерству финансов и другим ведомствам поручили проработать вопрос упрощения процедур в системе госзакупок, которую посчитали слишком сложной.
Обновлено вчера в 20:57