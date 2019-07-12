Экономика
ЦБ аннулировал лицензию московского банкаНовый День 04:08
Центробанк аннулировал лицензию Национального Банка Взаимного Кредита, который по величине активов занимал 411 место в банковской системе России. Как сообщили в пресс-службе регулятора, ходатайство о добровольной ликвидации подал сам банк.
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Происшествия
Под Челябинском женщина погибла от удара молнии
Обновлено в 02:06
Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова 20 лет планировала поездку с детьми в США
Как рассказала Меньшова в инстаграме, поездку она планировала 20 лет и смогла осуществить, когда дети выросли.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
Украинского бойца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортера из Италии
Бойца украинского добровольнического батальона Виталия Маркива признали виновным в смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе и приговорили к 24 годам тюрьмы.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Дочь Алсу Микелла и Ержан Максим сняли клип про любовь
Результаты финала аннулировали, победителями объявили всех финалистов, в том числе Микеллу и Ержана.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Происшествия
ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс
Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07
Авто
Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 05:27
Общество
«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей
Обновлено в 09:02
Недвижимость
Россиянам пообещали по 28 квадратных метров жилья
Как отмечают аналитики, за пять лет уровень обеспеченности граждан жильем повысится на 2,5 квадратного метра (в 2018-м на человека приходилось 25,1 «квадрата»).
Обновлено в 08:57
Экономика
Крупнейший акционер компании Thomas Cook готов ее спасти
В обмен на контрольный пакет акций Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook сообщила, что ведет переговоры со своим крупнейшим акционером Fosun Tourism Group и банками-кредиторами о новом крупном пакете инвестиций в рамках рекапитализации.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.
Обновлено в 08:38
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено вчера в 10:25
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
"Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", - уточнил пресс-секретарь Путина.
Обновлено в 09:21
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поведала своим фанатам о подробностях развода с Тарасовым
Самые любопытные поинтересовались подробностями развода с футболистом Тарасовым и спросили, испытывает ли звезда к нему еще какие-либо чувства.
Обновлено в 09:41
Футбол
«Олимпия» заключила контракт с экс-защитником «Крыльев Советов»
32-летний защитник Мирал Самарджич сегодня стал игроком словенского клуба "Олимпия". 1 июля футболист покинул "Крылья Советов".
Обновлено в 09:11
Политика
Цуканов был шокирован арестом своего помощника за госизмену
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов впервые прокомментировал арест своего помощника по обвинению в государственной измене.
Обновлено в 06:54
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Авто
Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году
Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна
Обновлено в 09:20
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.
Обновлено в 07:31
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58