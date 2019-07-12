Экономика
ЦБ аннулировал лицензию московского банкаНовый День 04:08
Центробанк аннулировал лицензию Национального Банка Взаимного Кредита, который по величине активов занимал 411 место в банковской системе России. Как сообщили в пресс-службе регулятора, ходатайство о добровольной ликвидации подал сам банк.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:27, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке
Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Экономика
Финансовая грамота: банкам не позволят вводить клиентов в заблуждение
Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Общество
Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля
Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Бывшего военного Украины задержали в Луганске
"В ходе проведения мероприятий паспортного контроля подразделением луганской комендатуры, в районе, где до 2014 года размещалась военная часть в/ч А 1973 ВС Украины, был задержан гражданин Украины", — рассказал Осадчий.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Москве девушка упала в канализацию и исчезла
В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Кино
Вышел тизер девятого сезона «Американской истории ужасов»
Обновлено в 03:36
Футбол
Черышев подписал контракт с «Валенсией»
28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова вместе с мужем и детьми путешествует по Америке
Поездку планировали почти 20 лет. Известная актриса, телеведущая Юлия Меньшова — дважды мама.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Футбол
«Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн перешёл в каталонскую «Барселону».
Обновлено в 09:20
Общество
Сибирские Мальдивы закрылись для фото
Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Авто
Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации
Впервые Fiat Toro вышел в продажу ещё 3 года назад. Основным рынком для машины является Бразилия, где и было налажено производство пикапа.
Обновлено в 08:56
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца
На прошлое Рождество 46-летняя Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: она сказала «да» своему возлюбленному, 29-летнему Тому Каулитцу, с которым до этого встречалась год.
Обновлено в 07:30
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесён на 13 июля
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён на 13 июля, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Обновлено в 01:19
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:16
Происшествия
Семеро детей погибли при падении машины в реку в Тыве
Всего в машине находились 12 человек. Из них девять, в том числе семеро детей, погибли после опрокидывания автомобиля.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Наркоторговцев с 7 тоннами кокаина задержали прямо на субмарине
Судно с десятками килограммов наркотиков на борту уходило от преследования береговой охраны США в международных водах Тихого океана.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Суд оштрафовал журналиста Илью Азара за участие в марше в поддержку Голунова
Обновлено в 09:06
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе
Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
Обновлено в 00:46
Энергетика
МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет
"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете.
Обновлено в 04:09