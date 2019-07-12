Центробанк аннулировал лицензию Национального Банка Взаимного Кредита, который по величине активов занимал 411 место в банковской системе России. Как сообщили в пресс-службе регулятора, ходатайство о добровольной ликвидации подал сам банк.

Происшествия Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.

Экономика Финансовая грамота: банкам не позволят вводить клиентов в заблуждение Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам.

Происшествия Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

Общество Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

Происшествия Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.

Армия и оружие Бывшего военного Украины задержали в Луганске "В ходе проведения мероприятий паспортного контроля подразделением луганской комендатуры, в районе, где до 2014 года размещалась военная часть в/ч А 1973 ВС Украины, был задержан гражданин Украины", — рассказал Осадчий.

Происшествия В Москве девушка упала в канализацию и исчезла В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.

Футбол Черышев подписал контракт с «Валенсией» 28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Политика Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Футбол «Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн перешёл в каталонскую «Барселону».

Общество Сибирские Мальдивы закрылись для фото Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.

Авто Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации Впервые Fiat Toro вышел в продажу ещё 3 года назад. Основным рынком для машины является Бразилия, где и было налажено производство пикапа.

Шоу-бизнес Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца На прошлое Рождество 46-летняя Хайди Клум поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: она сказала «да» своему возлюбленному, 29-летнему Тому Каулитцу, с которым до этого встречалась год.

Космос Запуск ракеты «Протон-М» перенесён на 13 июля Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён на 13 июля, говорится в сообщении «Роскосмоса».

Происшествия Семеро детей погибли при падении машины в реку в Тыве Всего в машине находились 12 человек. Из них девять, в том числе семеро детей, погибли после опрокидывания автомобиля.

Происшествия Наркоторговцев с 7 тоннами кокаина задержали прямо на субмарине Судно с десятками килограммов наркотиков на борту уходило от преследования береговой охраны США в международных водах Тихого океана.

Экономика В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".

Экономика В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Происшествия Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.