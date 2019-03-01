Экономика

Центробанк аннулировал лицензию у московского «Жилстройбанка»Накануне.Ru 03:12

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операцию у московского "Жилстройбанка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ аннулировал лицензию московского «Жилстройбанка»

Москва 2403:04

ЦБ аннулировал лицензию «Жилстройбанка»

Finam.Ru02:11

ЦБ аннулировал лицензию московского Жилстройбанка

ТАСС02:26

ЦБ аннулировал лицензию у Жилстройбанка, проходящего добровольную ликвидацию

Интерфакс02:22

ЦБ аннулировал лицензию столичного «Жилстройбанка»

Вечерняя Москва02:50

Банк России с 1 марта аннулировал лицензию у московского Жилстройбанка

РИА Новости02:09

ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка

РБК02:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму

НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Обновлено в 06:45
Спорт

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» проплыл между двумя фрегатами РФ

В Эгейском море рядом с двумя кораблями Черноморского флота (ЧФ) России проплыл ракетный эсминец USS США Donald Cook («Дональд Кук»).
Обновлено в 05:21
Кино

Кинотеатры отказываются от российского мультфильма из-за Минкульта

Президент ассоциации Олег Березин подтвердил, что кинотеатры направили письмо Минкульту из-за ситуации с «Королевским корги», но в детали вдаваться не стал.
Обновлено в 08:56
Футбол

«Анжи» в большинстве победил «Оренбург» в матче РПЛ

Махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Оренбургом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:27
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено в 08:03
Политика

Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией

В Кремле не подозревают компанию Baring Vostok в финансировании оппозиции, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки

Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Власти Пакистана освободили индийского пилота

Обновлено в 09:06
Происшествия

МЧС проверяет сообщение о падении вертолета в Подмосковье

Обновлено в 09:54
Политика

Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян

Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян, сообщает пресс-служба российского Министерства иностранных дел.
Обновлено в 08:57
Экономика

Росстат раскрыл зарплаты чиновников в 2018 году

Самыми высокооплачиваемыми федеральными чиновниками, как и годом ранее, стали сотрудники аппарата правительства: их среднемесячная зарплата выросла на 5,7% и достигла 240,4 тыс. руб. Администрация президента (АП) удерживает второе место.
Обновлено в 10:21
Общество

Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин

Обновлено в 10:09
Политика

Лукашенко планирует участвовать в выборах президента Белоруссии

Обновлено в 08:42
Политика

Мадуро приказал перенести офис PDVSA в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис компании национальной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву.
Обновлено в 06:38
Экономика

Bloomberg вернул Дерипаску в список богатейших людей мира

Российский бизнесмен Олег Дерипаска вернулся в список Bloomberg Billionaires Index, который включает богатейших людей мира.
Обновлено в 08:00
Общество

Экс-супруга российского депутата указала «нищебродам» на их место

Обновлено в 08:57
Экономика

Nord Stream 2 построила более 800 километров «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG построила более 800 км газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:49
Экономика

Бизнес выступил против госрегулирования комиссий за оплату картами

6 февраля в поддержку позиции ретейлеров по поводу необходимости снижения банковских комиссий выступил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде произошла стрельба возле школы

Инцидент случился в пятницу утром на улице Тонкинской возле школы № 121. Неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Бастрыкин назвал число оправдательных приговоров по делам СКР

Бастрыкин напомнил, что в 2017 году суды в РФ вынесли 534 оправдательных приговоров из 128 тысяч уголовных дел, расследованных следователями СКР.
Обновлено в 07:44
Общество

Любителям бесплатной пиццы 100 лет придется платить налог

Напомним, победители акции получили 10 тыс. купонов, которые они могут обменивать на пиццу в течение 100 лет.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Школьник из Москвы впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны

В детскую больницу в Москве поступил ученик восьмого класса, который впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны.
Обновлено в 10:03
Транспорт

В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер

С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Дом Скрипаля в Солсбери откроют для проживания новых жильцов

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери очищен и будет открыт для заселения новых жильцов после ремонта.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Сын немецкого офицера попросил убежища в России

Сын сбежавшего бывшего немецкого офицера попросил убежища в России.
Обновлено в 06:45
Происшествия

СКР назвал две причины гибели группы Дятлова

К трагической гибели девяти туристов из группы под руководством студента радиофакультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова, отправившихся зимой 1959 года в лыжный поход по Северному Уралу, привели как минимум две причины.
Обновлено в 03:00
Политика

Лукашенко заявил о понимании Путиным позиции Минска по Крыму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свою признательность президенту России Владимиру Путину за понимание позиции Минска, отказывающегося признавать Крым российским.
Обновлено в 10:11
Хоккей

Хоккеисты сборной России в овертайме обыграли Словакию на Универсиаде

Обновлено в 10:15
Происшествия

ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Главное