Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
Ведомости
02:38

В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации. И Экономикс-банк, и «Си Ди Би банк», исходя из предоставленной ЦБ отчетности, располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, отмечается в сообщении.
Ведомости02:38

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Банк России аннулировал лицензию у краснодарского CDB Bank

ТАСС02:25

Второй за утро банк остался без лицензии

Росбалт02:14

ЦБ аннулировал лицензии у двух банков

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ЦБ аннулировал лицензию «Си Ди Би БАНКА»

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ЦБ аннулировал лицензии у двух банков

Говорит Москва02:14

Размер долгов банка, при которых у него отзовут лицензию, отвяжут от МРОТ

Современный Предприниматель03 декабря в 05:09

Банк пошел ко дну: кто виноват и что делать?

Югополис03 декабря в 04:00
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Экономика

Медведев рассказал о запасе прочности российской экономики

Экономика России имеет запас прочности из-за консервативности прогнозов по цене на нефть, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:23
Энергетика

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 04:10
Финансы

Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

Российский Минфин рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях в 2019 году.
Обновлено в 04:16
Экономика

Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Обновлено в 04:15
Экономика

Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет

Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.
Обновлено в 03:58
Экономика

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Обновлено в 04:16
Экономика

Сбербанк станет агентом Минприроды по проекту «Чистый воздух»

Сбербанк станет кредитором и консультантом Минприроды по федеральному проекту «Чистый воздух», сообщает РБК со ссылкой на первого замруководителя ведомства Дениса Храмова.
Обновлено в 04:07
Экономика

Siemens предложил РЖД новые двухэтажные и спальные вагоны

Компания Siemens готова производить для РЖД двухэтажные вагоны и электропоезда со спальными вагонами на базе «Ласточки», сообщил президент Siemens в России Александр Либеров в интервью «Ведомостям».
Обновлено в 03:34
Экономика

Zcash начал торговаться на Coinbase. Курс криптовалюты снизился на 5%

За прошедшие сутки цена Zcash снизилась на 5%, сейчас криптовалюта торгуется на уровне $68.
Обновлено в 03:49
Экономика

Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году

Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%.
Обновлено в 03:50
Экономика

Российский бизнес в 2019 году поддержат 90 банков

Планируется, что в следующем году их будет 90, сообщила журналистам в Хабаровске в четверг директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова после пленарной сессии VI Всероссийской международной конференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ".
Обновлено в 03:36
Экономика

Amazon запустит воздушную доставку. Это очень плохие новости для FedEx

Рынок недооценивает риски, которые представляет для FedEx сервис воздушной доставки Amazon Air, уверены аналитики Morgan Stanley.
Обновлено в 03:29
Экономика

Банк может оставить гражданину-банкроту единственное ипотечное жилье

Банк-кредитор имеет право забрать себе эти активы в банкротстве, но если он опаздывает с предъявлением требований или не заявляет их совсем, то жилье все равно реализуется, а деньги распределяются между конкурсными кредиторами.
Обновлено в 03:55
Экономика

Евросоюз планирует отказаться от доллара в расчетах

Евросоюз представил план по отказу от доллара. Еврокомиссия хочет сделать евро более привлекательным в международных расчетах.
Обновлено в 03:43
Энергетика

ФАС не видит юридической вины «Роснефти» в приостановке биржевых торгов топливом

ФАС не видит юридической вины "Роснефти" в приостановке биржевых торгов топливом - Артемьев.
Обновлено в 04:19
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