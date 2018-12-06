Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
ЦБ аннулировал лицензии у двух банковВедомости02:38
В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации. И Экономикс-банк, и «Си Ди Би банк», исходя из предоставленной ЦБ отчетности, располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, отмечается в сообщении.
Ведомости02:38
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Размер долгов банка, при которых у него отзовут лицензию, отвяжут от МРОТ
Современный Предприниматель03 декабря в 05:09
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились почти на 3%
Мировые цены на нефть упали почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 07:01
Экономика
Медведев исключил отказ от свободного оборота доллара в России
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что запрета на хождение доллара США в России не будет, а дедолларизация не означает отказа от этой валюты.
Обновлено в 06:40
Экономика
Медведев охарактеризовал российскую экономику
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что у экономики страны есть запас прочности. Трансляцию его интервью ведет "Россия-24".
Обновлено в 06:05
Финансы
Минфин не исключил размещения ОФЗ в юанях в следующем году
Минфин России надеется в следующем году разместить ОФЗ в юанях.
Обновлено в 07:02
Экономика
ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 06:34
Экономика
Компания Deloitte подсчитала расходы россиян на Новый год
Средний россиянин намерен потратить на празднование наступающего 2019 года 16900 руб. На их планы влияют опасения из-за экономической ситуации в стране, говорится в исследовании "Новый год и Рождество — 2019" компании Deloitte, пишут "Ведомости".
Обновлено в 06:43
Экономика
Медведев: ЧМ-2018 дал мощнейший импульс развитию инфраструктуры РФ
Председатель правительства Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что состоявший летом в нашей стране чемпионат мира по футболу дал толчок развитию инфраструктуры в городах, где проходили игры.
Обновлено в 07:03
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 06:14
Энергетика
ЛУКОЙЛ заявил о готовности к сокращению нефтедобычи
Если ОПЕК+ примет решение продлить соглашение об ограничении нефтедобычи, то ЛУКОЙЛ будет готов выполнить требования организации, заявил журналистам глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 06:37
Экономика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:43
Экономика
Utair снижает вдвое минимальные цены на авиабилеты
Сегодня, 6 декабря, авиакомпания Utair представила новую линейку тарифов.
Обновлено в 06:27
Экономика
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Обновлено в 07:03
Экономика
Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году
Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%.
Обновлено в 06:56
Экономика
Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет
Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.
Обновлено в 03:58
Экономика
«Россельхозбанк» проведет допэмиссию на 20 млрд рублей в пользу государства
Приобретателем акций выступит "Росимущество", сообщает РСХН. Уставный капитал РСХН увеличится после допэмиссии до 409,85 млрд руб.
Обновлено в 05:19