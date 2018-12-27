с чего всё началось

Банк России отобрал лицензии форекс-дилера у нескольких крупных компаний. Регулятор обвиняет их в неоднократных нарушениях в течение одного года требований российского законодательства. Компании выражают недоумение решением ЦБ.

Хоккей Хоккей Сборная России одолела Данию в первом матче МЧМ по хоккею

Происшествия Происшествия В Финляндии задержана гражданка России по запросу США

Политика Политика Путин подписал закон о смягчении статьи 282 УК РФ Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса страны («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Политика Политика Путин подписал закон об отмене национального роуминга Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили испытания российского «Авангарда» Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Политика Политика Путин посмотрит балет «Щелкунчик» в Большом театре В новогодний праздничный вечер на сцене Большого театра будет представлен балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича.

Общество Общество Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.

Армия и оружие Армия и оружие Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.

Общество Общество Путин подписал закон об ответственном обращении с животными Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.

Политика Политика Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца» Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".

Происшествия Происшествия В Москве обокрали экс-резидента Comedy Club Со счета бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова списали более 90 тысяч рублей.

Транспорт Транспорт Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Общество Общество Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Марат Башаров снова избил свою жену Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.

Политика Политика Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией Российский лидер Владимир Путин подписал закон о взаимном признании образования и квалификации России с Абхазией.

Происшествия Происшествия Неизвестные напали на церковь в Вене Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%

Происшествия Происшествия Авиакомпанию Lufthansa обвинили в опоздании Меркель на саммит G20 Инцидент с правительственным самолетом, из-за которого канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытие саммита G20 в Аргентине, произошел по вине авиакомпании Lufthansa.

Происшествия Происшествия На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон Жительница Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, полученного в 2006 году, пишет издание Politeka.

Происшествия Происшествия Суд в Москве арестовал россиянина за госизмену Лефортовский суд Москвы заключил под стражу гражданина РФ В. Моргунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Происшествия Происшествия СК решает вопрос о возбуждении дела после ДТП с поездом в Кудрово

Общество Общество Второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность Второй блок Симферопольской (Таврической) теплоэлектростанции выведен на номинальную мощность, оба блока подают энергию в сеть, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю В течение недели 14 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.

Политика Политика Путин и Пашинян не договорились по цене на газ Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ.

Политика Политика Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Космос Космос Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Восточного в 05:07 мск.

Политика Политика Конгресс США в очередной раз не проголосовал по бюджету Верхняя и нижняя палаты Конгресса США в очередной раз не проголосовали по бюджету страны, следует из трансляции заседания на сайте законодательного органа.