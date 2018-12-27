Экономика

ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
Газета.Ru
07:43

Банк России отобрал лицензии форекс-дилера у нескольких крупных компаний. Регулятор обвиняет их в неоднократных нарушениях в течение одного года требований российского законодательства. Компании выражают недоумение решением ЦБ.
Газета.Ru07:43
с чего всё началось
Поводом для аннуляции документов стали «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства о ценных бумагах», говорится
 в пояснительной записке регулятора.
Телеканал 360°12:03

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