ЦБ: Заемщики смогут получить годовые каникулы от ипотекиРоссийская газета 04:19

Россияне в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред Центробанка Сергей Швецов. К таким ситуациям относится, например, потеря работы, когда сумма платежа превышает 50 процентов текущего дохода.

с чего всё началось

В сложной финансовой ситуации заемщики, которые имеют ипотечный кредит, смогут рассчитывать на ипотечные каникулы, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов РИА Новости. Он пояснил, что эта мера может быть применена в случае потери заемщиком работы.

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