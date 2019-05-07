Финансы
ЦБ Венесуэлы предпринял новые меры либерализации валютного рынкаЭкономика сегодня вчера в 23:51
По решению ЦБ Венесуэлы, теперь каждый коммерческий банк в латиноамериканской стране имеет право самостоятельно устанавливать курс и свободно продавать и покупать иностранную валюту.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Общество
В Екатеринбурге вандалы продолжают громить сквер за Оперным театром
В Екатеринбурге продолжаются нападения варваров на благоустраиваемый за Оперным театром сквер.
Обновлено в 05:17
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Общество
В России упростят правила признания людей инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика
Генпрокурор Украины объяснил неявку Порошенко на допрос
Генпрокурор Юрий Луценко объяснил очередную неявку украинского лидера на допрос неотложными государственными делами.
Обновлено в 05:44
Гаджеты
ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei
Технология увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO) и «снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», указывал один из собеседников РБК.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Политика
Правительство РФ намерено предоставлять бессрочный вид на жительство
Если иностранный гражданин в течение двух лет после получения права бессрочного вида на жительство не подтвердил факт проживания, то документы аннулируются.
Обновлено в 02:35
Здоровье
3 продукта, которые моментально снимут у волгоградцев головную боль
Чистая негазированная вода поможет волгоградцам снять головную боль.
Обновлено в 01:12
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Мурманской области самолет провалился под лед
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие
ВМС Украины признали бесполезными
Апаршин отметил, что не ждет нападения России на Украину с территории Крыма, поскольку на подготовку вторжения ничего не указывает.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Кино
Режиссеры «Мстителей 4» оценили перспективы Капитана Америки
Режиссеры фильма "Мстители 4: Финал" Энтони Руссо и Джо Руссо оценили дальнейшие перспективы Капитана Америки в смысле возможности возвращения актера Криса Эванса к этому образу.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Порошенко рассчитывает, что Зеленский будет уважать независимость судов
Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что новоизбранный глава государства Владимир Зеленский будет уважать независимость украинских судов.
Обновлено в 04:26
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Общество
Россия ограничила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии
Россельхознадзор с 8 мая запрещает ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество
На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц
Обновлено в 05:50
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В петербургском метро эвакуировали поезд из-за электронной сигареты
Пассажиров одного из поездов в метро Санкт-Петербурга эвакуировали из-за электронной сигареты.
Обновлено в 06:09
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 05:47
Наука
На видео ученые сняли, как бактерии убивает иммунная система
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Любови Толкалиной Мария встречается с парнем старше нее
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского 17-летняя Мария выросла настоящей красавицей.
Обновлено в 06:11