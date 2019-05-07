Финансы

ЦБ Венесуэлы предпринял новые меры либерализации валютного рынкаЭкономика сегодня вчера в 23:51

По решению ЦБ Венесуэлы, теперь каждый коммерческий банк в латиноамериканской стране имеет право самостоятельно устанавливать курс и свободно продавать и покупать иностранную валюту.
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Венесуэла полностью сняла контроль с оборота валюты

Саминвестор04:36

ЦБ Венесуэлы предпринял новые меры либерализации валютного рынка

Экономика сегоднявчера в 23:51

Венесуэла повысила уровень либерализации валютного рынка

Росбалтвчера в 23:37

Венесуэла еще больше либерализовала свой валютный рынок

РИА Новостивчера в 22:07
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Футбол

СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

Обновлено в 05:49
Общество

В Екатеринбурге вандалы продолжают громить сквер за Оперным театром

В Екатеринбурге продолжаются нападения варваров на благоустраиваемый за Оперным театром сквер.
Обновлено в 05:17
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Общество

В России упростят правила признания людей инвалидами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика

Генпрокурор Украины объяснил неявку Порошенко на допрос

Генпрокурор Юрий Луценко объяснил очередную неявку украинского лидера на допрос неотложными государственными делами.
Обновлено в 05:44
Гаджеты

ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei

Технология увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO) и «снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», указывал один из собеседников РБК.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Политика

Правительство РФ намерено предоставлять бессрочный вид на жительство

Если иностранный гражданин в течение двух лет после получения права бессрочного вида на жительство не подтвердил факт проживания, то документы аннулируются.
Обновлено в 02:35
Здоровье

3 продукта, которые моментально снимут у волгоградцев головную боль

Чистая негазированная вода поможет волгоградцам снять головную боль.
Обновлено в 01:12
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Мурманской области самолет провалился под лед

Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие

ВМС Украины признали бесполезными

Апаршин отметил, что не ждет нападения России на Украину с территории Крыма, поскольку на подготовку вторжения ничего не указывает.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10

Обновлено в 02:57
Кино

Режиссеры «Мстителей 4» оценили перспективы Капитана Америки

Режиссеры фильма "Мстители 4: Финал" Энтони Руссо и Джо Руссо оценили дальнейшие перспективы Капитана Америки в смысле возможности возвращения актера Криса Эванса к этому образу.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Обновлено вчера в 09:54
Политика

Порошенко рассчитывает, что Зеленский будет уважать независимость судов

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что новоизбранный глава государства Владимир Зеленский будет уважать независимость украинских судов.
Обновлено в 04:26
Здоровье

Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет

Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Общество

Россия ограничила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии

Россельхознадзор с 8 мая запрещает ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество

На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц

Обновлено в 05:50
Хоккей

Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира

Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В петербургском метро эвакуировали поезд из-за электронной сигареты

Пассажиров одного из поездов в метро Санкт-Петербурга эвакуировали из-за электронной сигареты.
Обновлено в 06:09
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 80,03 копейки — до 73,1099 рубля, курс доллара увеличился на 70,36 копейки — до 65,335 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 05:47
Наука

На видео ученые сняли, как бактерии убивает иммунная система

Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

17-летняя дочь Любови Толкалиной Мария встречается с парнем старше нее

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского 17-летняя Мария выросла настоящей красавицей.
Обновлено в 06:11
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Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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