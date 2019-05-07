Финансы
Венесуэла еще больше либерализовала свой валютный рынокРИА Новости вчера в 22:07
Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:52, Ашберн
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу
Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Транспорт
В поездах «Иволга» на МЦД появятся камеры видеонаблюдения
В поездах «Иволга», которые будут ходить по Московским центральным диаметрам (МЦД), установят камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 00:03
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Фестиваль Ural Music Night вошел в топ-200 лучших событий России
Национальный календарь событий EventsInRussia.com включил фестиваль Ural Music Night в список 200 лучших событий России.
Обновлено в 01:21
Футбол
Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье
Новооскольцы смогут записаться в «Школу здоровья»
Подробнее о работе интересующей «Школы здоровья», месте проведения и расписании новооскольцы могут уточнить у своего врача общей практики (семейной медицины).
Обновлено 04 мая в 03:02
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге
Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим
Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Общество
Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года
С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Здоровье
Девушку парализовало после приступа головной боли
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке
В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Гаджеты
Huawei воюет с Samsung в торговых центрах
Китайская компания Huawei не перестаёт издеваться над южнокорейским конкурентом Samsung.
Обновлено вчера в 08:14
Общество
Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России
Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50
Общество
Свердловское УФАС возбудило дело против ЕМУП «Спецавтобаза»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области возбудило дело в отношении ЕМУП «Спецавтобаза» - регионального оператора по вывозу отходов в восточной административно-производственная зоне с центром в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:48
Экономика
Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Элджей похвастался одеждой за 245 тысяч рублей
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Помпео заявил о намерении США налаживать сотрудничество с Россией
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США хотели бы начать переговоры с Россией по вопросу возобновления сотрудничества по контролю над вооружениями.
Обновлено в 01:31
Общество
DEITA.RU вошло в топ российских СМИ
RU прочно закрепилось в ТОП – 50 рейтинга СМИ, в котором отражаются данные более 7,8 тысячи новостных ресурсов.
Обновлено в 00:10
Авто
Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
США ожидают иранской атаки на свои силы
Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосец
Обновлено в 01:16