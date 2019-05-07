Финансы

Венесуэла еще больше либерализовала свой валютный рынокРИА Новости вчера в 22:07

Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
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ЦБ Венесуэлы предпринял новые меры либерализации валютного рынка

Экономика сегоднявчера в 23:51

Венесуэла повысила уровень либерализации валютного рынка

Росбалтвчера в 23:37

Венесуэла еще больше либерализовала свой валютный рынок

РИА Новостивчера в 22:07
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Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу

Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Транспорт

В поездах «Иволга» на МЦД появятся камеры видеонаблюдения

В поездах «Иволга», которые будут ходить по Московским центральным диаметрам (МЦД), установят камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 00:03
Религия

Православные встречают Радоницу

7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Общество

Фестиваль Ural Music Night вошел в топ-200 лучших событий России

Национальный календарь событий EventsInRussia.com включил фестиваль Ural Music Night в список 200 лучших событий России.
Обновлено в 01:21
Футбол

Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье

Новооскольцы смогут записаться в «Школу здоровья»

Подробнее о работе интересующей «Школы здоровья», месте проведения и расписании новооскольцы могут уточнить у своего врача общей практики (семейной медицины).
Обновлено 04 мая в 03:02
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Политика

Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге

Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Общество

Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года

С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смерти

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Здоровье

Девушку парализовало после приступа головной боли

Обновлено в 00:25
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Гаджеты

Huawei воюет с Samsung в торговых центрах

Китайская компания Huawei не перестаёт издеваться над южнокорейским конкурентом Samsung.
Обновлено вчера в 08:14
Общество

Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России

Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50
Общество

Свердловское УФАС возбудило дело против ЕМУП «Спецавтобаза»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области возбудило дело в отношении ЕМУП «Спецавтобаза» - регионального оператора по вывозу отходов в восточной административно-производственная зоне с центром в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:48
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Элджей похвастался одеждой за 245 тысяч рублей

Обновлено вчера в 21:00
Политика

Помпео заявил о намерении США налаживать сотрудничество с Россией

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США хотели бы начать переговоры с Россией по вопросу возобновления сотрудничества по контролю над вооружениями.
Обновлено в 01:31
Общество

DEITA.RU вошло в топ российских СМИ

RU прочно закрепилось в ТОП – 50 рейтинга СМИ, в котором отражаются данные более 7,8 тысячи новостных ресурсов.
Обновлено в 00:10
Авто

Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы

Обновлено вчера в 11:34
Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие

США ожидают иранской атаки на свои силы

Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

В России создадут первый атомный авианосец

Обновлено в 01:16
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Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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