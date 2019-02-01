Экономика

ЦБ Венесуэлы планирует продать золото в ОАЭREGNUM вчера в 17:54

Отмечается, что на продаже драгметалла в ОАЭ венесуэльский ЦБ не остановится: в феврале будет продано в целом 29 тонн золота. Также источник указывает на то, что Каракас уже продал золото на $900 млн в минувшем году — в основном в Турцию. В итоге к декабрю у Венесуэлы осталось 132 тонны золота.
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