Экономика
Венесуэла рассчитывает продать 15 тонн золота в ОАЭNewvz.ru 02:25
На сегодняшний день стоимость килограмма золота составляет порядка 37 тыс. евро. При этом всего, по данным источников, в планах Каракаса продажа 29 тонн золота из резерва ЦБ. По некоторой информации, судно с 3 тоннами золота неделю назад уже отплыло в ОАЭ.
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Авто
В России отзывают более 84 000 автомобилей Toyota и Lexus
Обновлено в 04:40
Авто
Kia Rio X-Line получил увеличенный клиренс и подорожал
С 1 февраля дилеры корейской марки начали продажи X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом (он вырос на 20-25 мм зависимости от размера колес).
Обновлено в 05:38
Происшествия
Акцией особо опасных преступников займется центральный аппарат ФСИН
В саратовской колонии №7 содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (более 100 из них осуждены за убийства, 14 — за педофилию, остальные — за другие особо тяжкие преступления).
Обновлено в 06:25
Происшествия
В СК сообщили о появлении в деле Арашуковых нового фигуранта
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в «деле Арашуковых» о хищении газа на 30 млрд рублей появился новый фигурант.
Обновлено в 06:15
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Авто
Названы ТОП-10 автомобилей с самой качественной акустикой
Обновлено в 02:04
Происшествия
Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи
Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Авто
Новый седан Subaru Legacy получит вертикальный тачскрин в стиле Tesla
Похожую архитектуру можно встретить в салонах автомобилей Tesla. Для удобства все иконки сгруппированы по трем функциональным блокам.
Обновлено в 00:50
Общество
Google оплатил выписанный Роскомнадзором штраф 500 тысяч рублей
Сам Google считает, что исполняет законодательство, но надзорное ведомство не исключило возбуждения против компании еще одного административного дела.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
Samsung показала свой складной смартфон на официальном видео
Официальный канал Samsung Vietnam опубликовал на YouTube рекламное видео к грядущему событию Unpacked, на котором мелькнуло изображение складного смартфона Samsung с гибким дисплеем.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась
По словам источника, 31-летняя модель Соколова за рулем Mercedes 6 декабря 2018 года на 25 километре автодороги М-9 «Балтия» врезалась в попутно следовавшую машину, а затем столкнулась с еще одним автомобилем на встречной полосе и скрылась.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Российскую актрису задержали в США за похищение ребенка
Обновлено в 05:28
Экономика
«Яндекс.Еда» решила сделать доставку полностью платной
С 1 февраля «Яндекс.Еда» вводит в Москве плату за доставку любого заказа.
Обновлено в 01:00
Кино
Умер контрабандист из «Кин-дза-дза»
Обновлено в 06:06
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект»
В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 03:06
Общество
Дом, в котором родился Ельцин, разберут на дрова
Дом, в котором родился первый президент России Борис Ельцин, расположен в селе Бесмановском Свердловской области, будет разобран на дрова.
Обновлено в 07:13
Авто
В России летом появится рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class
Для обновленного Mercedes-Benz V-Class предусмотрена дизельная 2-литровая «четверка» OM 654 тягой 190 л.с./440 Нм (версия V 250 d) и 239 л.с./500 Нм (V 300 d). Минивэн может разгоняться до скорости в 220 км/ч.
Обновлено вчера в 23:31
Автоспорт
Команда Формулы-1 «Заубер» переименована в «Альфа Ромео»
Команда Формулы-1 «Заубер» будет переименована, начиная с сезона 2019 года. Об этом 1 февраля сообщается на сайте команды.
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Puma представила кроссовки с автошнуровкой
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Грызлов прокомментировал гибель россиянина в украинской тюрьме
Гибель россиянина Валерия Иванова в тюрьме на Украине показывает, что удерживаемым Киевом лицам грозит опасность, Москва будет делать все для их возвращения, заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено в 06:49
Космос
Роскосмос подыскал площадку для старта сверхтяжелых ракет
Обновлено в 07:00
Общество
Омичке с паспортом СССР выдали новый документ
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Кизляре сгорел торговый центр
Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
Обновлено в 01:10