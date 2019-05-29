Экономика

ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять летГазета.Ru 00:39

Согласно документу, уровень инфляции за минувший год составил 130060%. Кроме того, доходы Венесуэлы от продажи нефти в 2018 году сократились по сравнению с 2017 годом на 5,6% и составили около $29,8 млрд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет

Газета.Ru00:39

Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году

Интерфаксвчера в 23:18

ЦБ Венесуэлы рассказал об инфляции 130000% в стране

Телеканал 360°вчера в 23:34

ЦБ Венесуэлы привёл данные о сокращении экономики страны почти вдвое

Московский Комсомолец00:34

Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила 100 000%

Росбалтвчера в 23:23

Экономика Венесуэлы за пять лет сократилась вдвое

ТАСС00:04

Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году

Говорит Москвавчера в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Здоровье

В России появился новый порядок контроля за лечением онкобольных

В России появилась новая система оказания помощи онкобольным. Теперь все лечение входит в систему обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусное и качественное мороженое

Обновлено вчера в 02:40
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку

В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий

В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Политика

Зеленский посетил передовую Донбасса

Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
Обновлено вчера в 04:23
Футбол

«Челси» и «Реал» согласовали трансфер Азара

По сообщению The Sun, лондонский «Челси» и мадридский «Реал» согласовали трансфер бельгийского футболиста английского клуба Эдена Азара.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Пьяный украинский депутат устроил скандал в прямом эфире

Народного украинского депутата Игоря Мосийчука заподозрили в появлении в нетрезвом состоянии в прямом эфире.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

В 10 районах Волгоградской области отмечен прирост населения

Естественный прирост населения наблюдался в Палласовском районе.
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие

Китайцы назвали «технологическим чудом» проект российского авианосца-катамарана

Китайские журналисты пришли в восторг от российского двухкорпусного авианосца, назвав его «технологическим чудом».
Обновлено в 01:09
Футбол

Слуцкий проиграл Адвокату: «Витесс» пропустил «Утрехт» в Лигу Европы

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Утрехт» завоевал путёвку в Лигу Европы, а «Витесс» остался без еврокубков на сезон 2019/20.
Обновлено вчера в 23:30
Культура

Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире

Обновлено вчера в 14:20
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Футбол

Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:26
Футбол

Вальверде останется тренером «Барселоны»

Обновлено вчера в 17:10
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 14:05
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Здоровье

Назван лучший липовый мед

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование липового меда.
Обновлено в 01:07
Футбол

«Милан» может продать Доннарумму из-за проблем с ФФП

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Football Italia.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Премьер-министр Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил инцидент в городе Кавасаки, где во вторник вооруженный ножами мужчина напал на группу детей.
Обновлено вчера в 01:34
Финансы

Силуанов выступил против выделения «Транснефти» компенсации за загрязнение нефтепровода

Силуанов заявил, что он против выделения "Транснефти" компенсации из бюджета за загрязнение нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 00:55
Общество

Горничные отелей описали идеального постояльца

Обновлено вчера в 23:16
Футбол

«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днем рождения

Официальный твиттер лондонского «Арсенала» поздравил бывшего форварда команды Андрея Аршавина с днем рождения.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

Хирург Дарьи Пынзарь показала ее фото до пластики

На странице клиники появились фото Дарьи Пынзарь, бывшей участницы «Дома-2», а ныне блогерши, дизайнера и мамы двоих сыновей.
Обновлено вчера в 14:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное