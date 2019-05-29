Экономика
ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять летГазета.Ru 00:39
Согласно документу, уровень инфляции за минувший год составил 130060%. Кроме того, доходы Венесуэлы от продажи нефти в 2018 году сократились по сравнению с 2017 годом на 5,6% и составили около $29,8 млрд.
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