Финансы
ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%ПРАЙМ вчера в 10:41
Правление Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 16%, сообщает регулятор в субботу. "Правление Центрального банка решением от 20 апреля 2019 года оставило ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых", — говорится в сообщении.
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