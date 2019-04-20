Финансы
ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16%ПРАЙМ вчера в 10:41
Правление Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 16%, сообщает регулятор в субботу. "Правление Центрального банка решением от 20 апреля 2019 года оставило ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых", — говорится в сообщении.
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Спорт
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Политика
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Экономика
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Государственная стратегия экономического развития КНДР на 2016-2020 года предусматривает постепенный отход от ориентации на Китай и укрепление внешнеэкономических связей с Россией, Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии, сообщает в воскресенье газета Mainichi.
Обновлено в 00:09
Политика
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Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
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Обновлено в 00:59
Происшествия
Полиция проверяет сообщение о минировании телекомпании в Одессе
Одесские правоохранители проверяют сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании местной телекомпании.
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Хоккей
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Авто
Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России
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Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
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