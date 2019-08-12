Культура

ЦБ: «Союзмультфильм» согласовал монеты с «Бременскими музыкантами»News.ru 08:44

Образцы памятных монет были согласованы «Союзмультфильмом» письмом от 20 декабря 2018 года, уточнили в Банке России. Ранее News.ru писал, что ЦБ выпустил в обращение памятные монеты с изображением «Бременских музыкантов». Однако в «Союзмультфильме» заявили об очередном нарушении авторских прав.
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Юлиана Слащева
В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.
— Юлиана СлащеваLenta.ru 08:25

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