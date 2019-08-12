Культура
ЦБ: «Союзмультфильм» согласовал монеты с «Бременскими музыкантами»News.ru 08:44
Образцы памятных монет были согласованы «Союзмультфильмом» письмом от 20 декабря 2018 года, уточнили в Банке России. Ранее News.ru писал, что ЦБ выпустил в обращение памятные монеты с изображением «Бременских музыкантов». Однако в «Союзмультфильме» заявили об очередном нарушении авторских прав.
Читать в источнике
Оценить29
В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:01, Вашингтон
Футбол
Сестра Неймара ответила оскорблением на баннеры фанатов ПСЖ
Обновлено в 11:09
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Курске вспоминают погибших моряков-подводников
Уже 19 лет отделяют нас от печальных событий в Баренцевом море. 12 августа 2000-го трагедия с АПРК «Курск» унесла 118 жизней.
Обновлено в 07:51
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»
ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 01:35
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей
Обновлено в 08:35
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций (РГА) в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:05
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Общество
Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Обновлено в 05:27
Единоборства
Руис и Джошуа подписали контракт на бой-реванш
Энди Руис и Энтони Джошуа подписали контракт на бой-реванш, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
Обновлено в 13:30
Игры
Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft
К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
Обновлено в 12:48
Космос
Эксперт прокомментировал сближение астероида с Землёй
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
Обновлено в 13:50
Политика
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Обновлено в 05:45
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Прибыль «Мосэнерго» упала за полгода более чем на 16%
Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» по МСФО составила по итогам I полугодия 2019 года 12,7 млрд рублей, что на 16,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Наука
Найдена живая акула старше Ивана Грозного
Гренландскую акулу возрастом более 500 лет обнаружили в Северной Атлантике, предположительно она родилась в 1505 году, что делает ее старейшим позвоночным, обитающим на планете на сегодняшний день.
Обновлено в 13:52
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Здоровье
Минюст разработал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
"Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:55
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 10:59
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40