Финансы
ЦБ: Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям против РФПРАЙМ 05:51
Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:15, Вашингтон
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Обновлено в 08:54
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Футбол
Кристиан Тельо может перебраться в «Краснодар»
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал свою возлюбленную
Причиной расставания, по словам Ани Лорак, послужила измена мужа.
Обновлено в 07:03
Политика
Гварамия обвинен в финансовых махинациях
Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые привели к ущербу телекомпании в размере более 7 миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).
Обновлено в 07:07
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Общество
Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд
Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 06:11
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Врач назвал самые полезные каши
Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил каши, которые наиболее полезны для здоровья.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву
Обновлено в 06:58
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:07
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
«Спартак» стартовал с победы в Лиге Европы
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
Обновлено в 09:05
Авто
Продажи Geely выросли в России на 264%
По итогам первых семи месяцев нынешнего года продажи компании Geely выросли на 280% по сравнению с тем же периодом 2018 года, и составляют 4 822 единицы.
Обновлено в 08:46
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Общество
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Футбол
В «Сочи» может перейти еще один игрок «Зенита»
Миха Мевля станет седьмым футболистом "Зенита", перешедшим в состав "Сочи" нынешним летом.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Финансы
Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС
Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Петербурге двух сотрудников Роспотребнадзора задержали за взятку
В Петербурге против двух сотрудников Роспотребнадзора возбудили уголовное дело о получении взятки (пункты "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ).
Обновлено в 08:57
Политика
Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.
Обновлено в 08:38
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02