Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.

ЦБ: Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям против РФ

Общество Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Политика Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Происшествия Лимузин Aurus впервые попал в ДТП Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.

Политика Гварамия обвинен в финансовых махинациях Главная прокуратура Грузии выдвинула обвинение бывшему генеральному директору "Рустави 2" Нику Гварамия в финансовых махинациях, которые привели к ущербу телекомпании в размере более 7 миллионов лари (порядка 2,38 миллиона долларов).

Политика Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Общество Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.

Здоровье Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.

Здоровье Врач назвал самые полезные каши Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил каши, которые наиболее полезны для здоровья.

Наука Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.

Политика Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Футбол «Спартак» стартовал с победы в Лиге Европы Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.

Происшествия Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.

Авто Продажи Geely выросли в России на 264% По итогам первых семи месяцев нынешнего года продажи компании Geely выросли на 280% по сравнению с тем же периодом 2018 года, и составляют 4 822 единицы.

Политика Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа «Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Общество Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Шоу-бизнес Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.

Финансы Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Происшествия В Петербурге двух сотрудников Роспотребнадзора задержали за взятку В Петербурге против двух сотрудников Роспотребнадзора возбудили уголовное дело о получении взятки (пункты "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ).

Политика Захарова рассказала о готовности Южной Осетии к переговорам с Грузией Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.