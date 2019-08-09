Финансы
ЦБ: Российский рынок показал устойчивость к новым санкциямАБН 06:37
Российский рынок продемонстрировал устойчивость к новым санкциям против России. «Российский рынок продемонстрировал устойчивость в момент объявления новых санкционных ограничений, несмотря на первоначальную неопределенность их параметров», — сообщается в материалах Центробанка.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:06, Вашингтон
Происшествия
Рабочий скончался на олимпийской стройке в Японии
В Японии работник умер во время работ по строительству олимпийских объектов к летним Играм 2020 года. Об этом сообщает издание Japan Today.
Обновлено в 19:34
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» проехал 271 метр по обратной стороне Луны
Обновлено вчера в 01:30
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Здоровье
Эксперты назвали причину появления лишнего веса
Изменение пищевых привычек привело к наличию лишнего веса у двух миллиардов людей.
Обновлено в 16:26
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по партнерству с «Союзмультфильмом»
Сбербанк обсуждает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после разработки соответствующей стратегии.
Обновлено в 04:03
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика
Хазин прокомментировал заявление Эрдогана по Крыму
Михаил Хазин, российский экономист и автор книг о мировом политическом и экономическом устройстве, прокомментировал заявление турецкого президента о том, что они не признают принадлежность Крыма Российской Федерации.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Общество
Ввоз фруктов из Китая в Россию временно запретят
Обновлено 07 августа в 21:46
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
В Москве шквалистый ветер повалил более 40 деревьев
Сильный ветер повалил свыше 40 деревьев и повредил более 20 автомобилей на территории столицы, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 11:20
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено в 19:37
Футбол
Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года
Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура продолжит выступать за лондонский клуб. Бразилец подписал новое соглашение сроком до лета 2024 года.
Обновлено в 11:10
Футбол
ЦСКА внёс 15-летнего вратаря в заявку на РПЛ
ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата России 15-летнего голкипера Владислава Торопа.
Обновлено в 18:10
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Дагестане избили водителя скорой помощи
В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 15:40
Футбол
Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»
Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям.
Обновлено в 16:50
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Политика
Госдеп потребовал от Китая обеспечить защиту дипломатов США
В американском Госдепе призвали КНР принять меры по защите дипломатов страны согласно Венской конвенции.
Обновлено в 21:19
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28