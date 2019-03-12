Политика

Центробанк выпустил монету с Крымским мостомИА Крыминформ вчера в 04:57

Центральный банк Российской Федерации сегодня выпустил в обращение памятную монету, посвященную пятой годовщине Общекрымского референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка. Номинал монеты составляет 5 рублей.
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В ЦБ отметили
, что монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приёму по номиналу безо всяких ограничений.
News.ruвчера в 07:00

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Центробанк выпустил пятирублевые монеты с Крымским мостом

Ведомостивчера в 07:21

ЦБ выпускает памятную монету к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией

ТАССвчера в 05:05

ЦБ выпустил монету с изображением Крымского моста

РБКвчера в 06:53

ЦБ выпустит памятную монету к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией

РИА Новостивчера в 05:54

ЦБ выпустил пятирублевые монеты с Крымским мостом

Российская газетавчера в 05:19

ЦБ выпускает памятную монету к юбилею «крымской весны»

News.ruвчера в 07:00

ЦБ выпустил пятирублевые монеты с изображением моста через Керченский пролив

Банки.рувчера в 04:50
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Боевик назвал Галкина заказчиком теракта на концерте Киркорова

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Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Ростовской области задержаны «чёрные обнальщики», которые вывели в тень около одного миллиарда рублей через 200 фирм-однодневок.
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Обновлено вчера в 19:54
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Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
Обновлено в 03:48
Общество

Mercer назвала самые удобные для жизни города

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В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения

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Обновлено в 00:44
Хоккей

Овечкин набрал 1200 очков за карьеру в НХЛ

Обновлено в 02:35
Политика

Японию возмутили российские учения на Курилах

Обновлено в 02:10
Политика

Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit

Палата общин Великобритании во вторник проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, голосование транслировали британские телеканалы.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Совет федерации назначил мособлпрокурора заместителем Чайки

Прокурор Московской области Алексей Захаров назначен заместителем генерального прокурора России.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области

В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Политика

В МИД назвали бессмысленными угрозы США в адрес «Роснефти»

Ранее глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Уфе женщина выбросила из окна девятого этажа двухлетнюю дочь

Обновлено в 03:36
Происшествия

Российских депутатов арестовали за визит к прокурору в неприемный день

Обновлено в 04:47
Общество

Электронные сигареты в России приравняют к обычным

В России на электронные сигареты распространят почти все ограничения, которые будут приниматься в отношении обычных сигарет.
Обновлено в 02:30
Происшествия

S7 временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8

Обновлено вчера в 14:48
Общество

В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы

Порядка 50 человек столкнулись с обвинениями в участии в крупной коррупционной схеме, призванной за взятки обеспечить поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.
Обновлено вчера в 14:26
Экономика

Росстат может скорректировать расчет реальных доходов населения

Росстат не исключает изменения методики расчета реальных доходов населения.
Обновлено в 01:27
Общество

ВЦИОМ назвал долю православных россиян, соблюдающих Великий пост

Великий пост соблюдает 14% православных россиян, 75% людей, исповедующих эту религию, не придерживаются его, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:21
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Обновлено в 03:03
Происшествия

В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми

Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
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Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

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На западе Москвы изнасиловали и ограбили двух женщин.
Обновлено в 02:11
Общество

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Обновлено вчера в 22:55
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Уроженцы Кавказа в Москве устроили стрельбу и поножовщину

Позже на Аминьевском шоссе был задержан один из подозреваемых. По предварительной информации, это уроженец Чечни.
Обновлено в 03:13
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Политика

Китай поможет Венесуэле восстановить системы энергоснабжения

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Лу Кан в среду, 13 марта, сообщил, что Пекин поможет Каракасу восстановить системы энергоснабжения.
Обновлено в 04:20
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